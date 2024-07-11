«Зенит» объявил номера новичков команды

В «Зените» рассказали, под какими номерами за команду будут выступать новички летнего трансферного окна.

Игровые номера новичков в сезоне-2024/25:

1 — Евгений Латышонок

4 — Юрий Горшков

67 — Максим Глушенков

82 — Сергей Волков

Первый матч сезона «Зенит» проведет в субботу, 13 июля, против «Краснодара» в Суперкубке России. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 20.30 мск.

20 июля сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Крыльями Советов» в матче первого тура нового сезона РПЛ.