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Сегодня, 13:00

«Зенит» объявил номера новичков команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В «Зените» рассказали, под какими номерами за команду будут выступать новички летнего трансферного окна.

Игровые номера новичков в сезоне-2024/25:

1 — Евгений Латышонок

4 — Юрий Горшков

67 — Максим Глушенков

82 — Сергей Волков

Первый матч сезона «Зенит» проведет в субботу, 13 июля, против «Краснодара» в Суперкубке России. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 20.30 мск.

20 июля сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Крыльями Советов» в матче первого тура нового сезона РПЛ.

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
ФК Зенит
Евгений Латышонок
Максим Глушенков
Сергей Волков
Юрий Горшков
1
4
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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