«Зенит» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 24-го тура против «Краснодара» (4:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Зенит» попросил рассмотреть эпизод, произошедший на 48-й минуте игры с «быками», когда арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти за фол Александра Черникова на Андрее Мостовом.

«Зенит» (50 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.