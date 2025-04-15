«Акрон» объявил имя нового спортивного директора

Антон Чистяков занял пост спортивного директора клуба «Акрон», сменив на этой должности Арама Задояна.

«Специалист прибыл в расположение клуба и приступает к своим обязанностям в должности нового руководителя спортивного департамента и продолжит подготовку клуба к летнему трансферному окну.

Антон Чистяков восемь лет проработал в системе московского ЦСКА, где участвовал в реализации стратегии развития спортивного блока. В тот же период он входил в состав рабочей группы по развитию молодежного футбола Европейской клубной ассоциации. После Чистяков занимал должность спортивного директора в столичном «Спартаке» и в «Пари НН», — говорится в заявлении.

Пресс-служба ФК «Акрон» также выразила благодарность Араму Задояну за годы совместной работы, отметив, что благодаря его усилиям команда вышла в финал Пути регионов FONBET Кубка России в сезоне-2022/23 и дебютировала в РПЛ в сезоне-2024/25.