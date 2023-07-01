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«Зенит» — «Нефтчи»: форвард бакинцев Салданья открыл счет с пенальти

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Нефтчи» открыл счет в матче «Кубка PARI Премьер» против «Зенита» — 1:0.

На 39-й минуте встречи бразильский форвард бакинцев Салданья реализовал 11-метровый.

Пенальти в ворота «Зенита» был назначен за то, что защитник сине-бело-голубых Данил Круговой сыграл рукой в своей штрафной. Изначально главный судья встречи не увидел нарушения правил, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода.

Россия. Кубок PARI Премьер.
01 июл, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Нефтчи

Футбол
ФК Зенит
ФК Нефтчи
3
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