Петржела: «Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак»
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном уходе полузащитника Вендела из петербургского клуба.
«Вендел — сильный футболист, важный игрок для центра поля «Зенита». Он еще относительно молод, поэтому имеет шансы реализовать свою карьеру в европейском топ-клубе. Его желание уйти можно понять, а сине-бело-голубые без проблем найдут ему замену. Могу ли представить Вендела в «Спартаке»? Это странно. Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак», зачем ему это?» — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.
1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду.
Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -