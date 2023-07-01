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Булыкин рассказал, что нужно делать Дзюбе, чтобы стать хорошим тренером

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин полагает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба в будущем может стать хорошим тренером.

«У любого бывшего футболиста, особенно у того, кто играл на хорошем уровне, есть задатки стать тренером. Для этого надо ответственно отнестись к учебе. Из Дзюбы может получиться хороший тренер, если он пойдет на учебу, вникнет во все нюансы, получит опыт в одной из команд. Как минимум из него может получиться хороший тренер-мотиватор», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Также Дзюба выступал в составе «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала» и «Аданы Демирспор».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/01/20788208.shtml?updated
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
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