Булыкин рассказал, что нужно делать Дзюбе, чтобы стать хорошим тренером
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин полагает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба в будущем может стать хорошим тренером.
«У любого бывшего футболиста, особенно у того, кто играл на хорошем уровне, есть задатки стать тренером. Для этого надо ответственно отнестись к учебе. Из Дзюбы может получиться хороший тренер, если он пойдет на учебу, вникнет во все нюансы, получит опыт в одной из команд. Как минимум из него может получиться хороший тренер-мотиватор», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».
В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.
Также Дзюба выступал в составе «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала» и «Аданы Демирспор».
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Урал – ЦСКА
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