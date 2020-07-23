«Зенит» не собирается продавать Азмуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе «Наполи» к нападающему Сердару Азмуну. Вместе с одноклубником Артемом Дзюбой он разделил звание лучшего бомбардира РПЛ.

«Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. — цитирует Медведева ТАСС. — Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка.

Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам".

В текущем сезоне 25-летний иранец провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 10 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 14,5 миллиона евро.