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«Зенит» не собирается продавать Азмуна

09:08
Сердар Азмун. Фото Reuters
Сердар Азмун. Фото Reuters
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе «Наполи» к нападающему Сердару Азмуну. Вместе с одноклубником Артемом Дзюбой он разделил звание лучшего бомбардира РПЛ.

«Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. — цитирует Медведева ТАСС. — Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка.

Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам".

В текущем сезоне 25-летний иранец провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 10 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 14,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9032623

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