"Зенит" намерен приобрести крайнего защитника перед Лигой чемпионов

"Зенит" намерен усилить команду крайним защитником перед Лигой чемпионов. Сине-бело-голубые выступят в групповом этапе этого турнира в сезоне-2019/20.

- Костяк останется, но точечные усиления будут, не обязательно это будут молодые перспективные футболисты, мы можем и очень сильных игроков подписать. Ведь очевидно, что уровень Лиги чемпионов выше среднего уровня нашего чемпионата, - приводит ТАСС слова генерального директора "Зенита" Александра Медведева. - Работаем над тем, чтобы у нас были быстрые крайние защитники, способные быстро выходить из обороны в атаку, возвращаться в оборону после атак. Я уверен, мы этих игроков найдем.

Напомним, "Зенит" стал чемпионом России в сезоне-2018/19.

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