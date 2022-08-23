Источник: «Зенит» может подписать полузащитника «Сочи» Коваленко

«Зенит» может подписать полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, питерцы планируют осуществить трансфер летом 2023 года, когда у 19-летнего хавбека закончится срок аренды в «Крыльях Советов».

В текущем сезоне полузащитник провел за самарцев 6 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Коваленко с «Сочи» действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.