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Источник: «Зенит» может подписать полузащитника «Сочи» Коваленко

Руслан Минаев
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«Зенит» может подписать полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, питерцы планируют осуществить трансфер летом 2023 года, когда у 19-летнего хавбека закончится срок аренды в «Крыльях Советов».

В текущем сезоне полузащитник провел за самарцев 6 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Коваленко с «Сочи» действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-nameren-priobresti-aleksandra-kovalenko-iz-sochi/
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 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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