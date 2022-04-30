«Зенит» — «Локомотив»: Керк открыл счет после грубейшей ошибки Кержакова

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф против «Зенита». Он отличился на 4-й минуте встречи — 1:0.

Керк воспользовался грубой ошибкой вратаря питерцев Михаила Кержакова. Тот крайне неудачно обработал пас от партнера по команде и отдал мяч прямо на ногу Керку, который воспользовался этим подарком и поразил уже пустые ворота.

В случае, если сегодня «Зенит» победит «Локомотив», то оторвется от «Динамо» на 9 очков. В таком случае московский клуб лишится шансов на то, чтобы опередить команду Сергея Семака в таблице.