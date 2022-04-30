«Краснодар» — «Ростов»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ

«Краснодар» победил «Ростов» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличился Никита Кривцов , автогол на счету защитника гостей Игоря Калинина. У проигравших мяч забил Николай Комличенко.

«Краснодар» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах. «Ростов» прервал четырехматчевую победную серию в чемпионате и идет восьмым с 34 очками в 27 встречах.