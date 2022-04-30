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Слепышев: «Не знаю, за счет чего нам удалось перевернуть серию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвел итоги серии финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4-3).

«Честно говоря, не знаю, за счет чего нам удалось перевернуть серию. Второй год подряд, я считаю, мы заслуживали Кубок. Я чувствовал, что мы не отдадим его, даже при 1-3, в команде была такая атмосфера: не думать о том, какой счет в серии, а шаг за шагом выигрывать следующий матч. Сложно сказать, за счет чего мы отыгрались. За счет командной работы; с каждым матчем играли лучше и лучше», — цитирует игрока сайт КХЛ.

ЦСКА во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Впервые ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году, тогда армейцы обыграли омский «Авангард» со счетом 4-0. Также красно-синие трижды становились серебряными призерами турнира.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/04/30/499150.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Локомотив 1
1-й тайм

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1 (-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс 0
Манчестер Сити 1
1-й тайм

П2

82%

1.30

Ф2 (-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал 4
Эспаньол 0
Матч завершен

П1

18%

1.46

ТБ 2.5

29%

1.69

Ф1 (-1)

20%

1.74
Антон Слепышев
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
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 - : -
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Дмитрий Полоз

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