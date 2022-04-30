Слепышев: «Не знаю, за счет чего нам удалось перевернуть серию»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвел итоги серии финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4-3).

«Честно говоря, не знаю, за счет чего нам удалось перевернуть серию. Второй год подряд, я считаю, мы заслуживали Кубок. Я чувствовал, что мы не отдадим его, даже при 1-3, в команде была такая атмосфера: не думать о том, какой счет в серии, а шаг за шагом выигрывать следующий матч. Сложно сказать, за счет чего мы отыгрались. За счет командной работы; с каждым матчем играли лучше и лучше», — цитирует игрока сайт КХЛ.

ЦСКА во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Впервые ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году, тогда армейцы обыграли омский «Авангард» со счетом 4-0. Также красно-синие трижды становились серебряными призерами турнира.