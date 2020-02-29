Больше Семака в 20 турах набирали только три тренера. Достижения «Зенита»

Статистические показатели зенитовцев, проведших две трети матчей в чемпионате-2019/20

В 20 турах чемпионата России-2019/20 «Зенит» набрал 46 очков. Столь же успешно две трети чемпионата проходили «Спартак»-1999 и ЦСКА-2012/13, лучший результат демонстрировался всего три раза (дважды «Зенитом», однажды — «Аланией»). Рекорд принадлежит «Зениту» Лучано Спаллетти, который в 2010 году избежал поражений в первых 20 турах, набрав рекордные 50 очков.

Лучшие результаты по итогам 20 туров в чемпионате России*:

Сезон Клуб Тренер В Н П М О 2010 Зенит Лучано Спаллетти 15 5 0 37-8 50 1995 Спартак-Алания Валерий Газзаев 16 1 3 48-16 49 2014/15 Зенит Андре Виллаш-Боаш 15 3 2 46-11 48 1999 Спартак Олег Романцев 14 4 2 43-15 46 2019/20 Зенит Сергей Семак 14 4 2 37-9 46 2012/13 ЦСКА Леонид Слуцкий 15 1 4 35-17 46 1996 Алания Валерий Газзаев 14 3 3 38-18 45 2002 Локомотив Юрий Семин 13 6 1 28-8 45 2017/18 Локомотив Юрий Семин 14 3 3 32-15 45 2016/17 Спартак Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера 14 3 3 30-16 45 1998 Спартак Олег Романцев 13 5 2 39-13 44 2005 Локомотив Юрий Семин, Владимир Эштреков 12 8 0 30-6 44 1996 Ротор Виктор Прокопенко 13 5 2 36-13 44

*С сезона-1995, когда в чемпионате России была введена трехочковая система.

В нынешнем чемпионате Андрей Лунев и Михаил Кержаков пропустили всего девять голов. Это один из лучших результатов в истории турнира. В 2005 году Сергей Овчинников и однажды подменивший его Алексей Поляков в 20 турах позволили соперникам «Локомотива» отличиться всего шесть раз. По восемь голов в 20 матчах пропускали «Локомотив"-2002 и два лидера сезона-2010 — «Зенит» и «Рубин».

Наименьшее количество пропущенных голов по итогам 20 туров в чемпионате России:

Сезон Клуб Вратари Пропущенные мячи В среднем 2005 Локомотив Сергей Овчинников, Алексей Поляков 6 0,30 2002 Локомотив Сергей Овчинников 8 0,40 2010 Зенит Вячеслав Малафеев, Юрий Жевнов 8 0,40 2010 Рубин Сергей Рыжиков 8 0,40 2019/20 Зенит Андрей Лунев, Михаил Кержаков 9 0,45 2000 Локомотив Руслан Нигматуллин 10 0,50 2018/19 ЦСКА Игорь Акинфеев 10 0,50 1997 Динамо Андрей Сметанин, Дмитрий Тяпушкин 11 0,55 2014/15 Зенит Юрий Лодыгин 11 0,55 2016/17 ЦСКА Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов 11 0,55

Андрей Лунев, впервые с сентября 2019 года вставший в ворота «Зенита», в седьмой раз в сезоне сыграл на «ноль» и сравнялся по числу сухих матчей с Юрием Дюпиным, Александром Максименко и Игорем Акинфеевым, которые провели намного больше встреч. Самый надежный голкипер сезона Александр Беленов не позволил соперникам «Уфы» отличиться в девяти матчах из 17 проведенных.

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России-2019/20: