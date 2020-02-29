Больше Семака в 20 турах набирали только три тренера. Достижения «Зенита»
В 20 турах чемпионата России-2019/20 «Зенит» набрал 46 очков. Столь же успешно две трети чемпионата проходили «Спартак»-1999 и ЦСКА-2012/13, лучший результат демонстрировался всего три раза (дважды «Зенитом», однажды — «Аланией»). Рекорд принадлежит «Зениту» Лучано Спаллетти, который в 2010 году избежал поражений в первых 20 турах, набрав рекордные 50 очков.
Лучшие результаты по итогам 20 туров в чемпионате России*:
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2010
|
Зенит
|
Лучано Спаллетти
|
15
|
5
|
0
|
37-8
|
50
|
1995
|
Спартак-Алания
|
Валерий Газзаев
|
16
|
1
|
3
|
48-16
|
49
|
2014/15
|
Зенит
|
Андре Виллаш-Боаш
|
15
|
3
|
2
|
46-11
|
48
|
1999
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
14
|
4
|
2
|
43-15
|
46
|
2019/20
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
14
|
4
|
2
|
37-9
|
46
|
2012/13
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
15
|
1
|
4
|
35-17
|
46
|
1996
|
Алания
|
Валерий Газзаев
|
14
|
3
|
3
|
38-18
|
45
|
2002
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
13
|
6
|
1
|
28-8
|
45
|
2017/18
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
14
|
3
|
3
|
32-15
|
45
|
2016/17
|
Спартак
|
Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера
|
14
|
3
|
3
|
30-16
|
45
|
1998
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
13
|
5
|
2
|
39-13
|
44
|
2005
|
Локомотив
|
Юрий Семин, Владимир Эштреков
|
12
|
8
|
0
|
30-6
|
44
|
1996
|
Ротор
|
Виктор Прокопенко
|
13
|
5
|
2
|
36-13
|
44
*С сезона-1995, когда в чемпионате России была введена трехочковая система.
В нынешнем чемпионате Андрей Лунев и Михаил Кержаков пропустили всего девять голов. Это один из лучших результатов в истории турнира. В 2005 году Сергей Овчинников и однажды подменивший его Алексей Поляков в 20 турах позволили соперникам «Локомотива» отличиться всего шесть раз. По восемь голов в 20 матчах пропускали «Локомотив"-2002 и два лидера сезона-2010 — «Зенит» и «Рубин».
Наименьшее количество пропущенных голов по итогам 20 туров в чемпионате России:
|
Сезон
|
Клуб
|
Вратари
|
Пропущенные мячи
|
В среднем
|
2005
|
Локомотив
|
Сергей Овчинников, Алексей Поляков
|
6
|
0,30
|
2002
|
Локомотив
|
Сергей Овчинников
|
8
|
0,40
|
2010
|
Зенит
|
Вячеслав Малафеев, Юрий Жевнов
|
8
|
0,40
|
2010
|
Рубин
|
Сергей Рыжиков
|
8
|
0,40
|
2019/20
|
Зенит
|
Андрей Лунев, Михаил Кержаков
|
9
|
0,45
|
2000
|
Локомотив
|
Руслан Нигматуллин
|
10
|
0,50
|
2018/19
|
ЦСКА
|
Игорь Акинфеев
|
10
|
0,50
|
1997
|
Динамо
|
Андрей Сметанин, Дмитрий Тяпушкин
|
11
|
0,55
|
2014/15
|
Зенит
|
Юрий Лодыгин
|
11
|
0,55
|
2016/17
|
ЦСКА
|
Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов
|
11
|
0,55
Андрей Лунев, впервые с сентября 2019 года вставший в ворота «Зенита», в седьмой раз в сезоне сыграл на «ноль» и сравнялся по числу сухих матчей с Юрием Дюпиным, Александром Максименко и Игорем Акинфеевым, которые провели намного больше встреч. Самый надежный голкипер сезона Александр Беленов не позволил соперникам «Уфы» отличиться в девяти матчах из 17 проведенных.
Лидеры по сухим матчам в чемпионате России-2019/20:
|
Вратарь
|
Клуб
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Александр Беленов
|
Уфа
|
17
|
9
|
Андрей Лунев
|
Зенит
|
12
|
7
|
Юрий Дюпин
|
Рубин
|
19
|
7
|
Александр Максименко
|
Спартак
|
19
|
7
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
20
|
7
|
Сергей Рыжиков
|
Крылья Советов
|
19
|
6
|
Ярослав Годзюр
|
Урал
|
17
|
5