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Больше Семака в 20 турах набирали только три тренера. Достижения «Зенита»

29 февраля 2020, 23:55
29 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 0:0. Сергей Семак (по центру) жмет руку после игры Магомеду Оздоеву. Фото ФК «Зенит»
29 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 0:0. Сергей Семак (по центру) жмет руку после игры Магомеду Оздоеву. Фото ФК «Зенит»
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Статистические показатели зенитовцев, проведших две трети матчей в чемпионате-2019/20
Зенит — Локомотив

В 20 турах чемпионата России-2019/20 «Зенит» набрал 46 очков. Столь же успешно две трети чемпионата проходили «Спартак»-1999 и ЦСКА-2012/13, лучший результат демонстрировался всего три раза (дважды «Зенитом», однажды — «Аланией»). Рекорд принадлежит «Зениту» Лучано Спаллетти, который в 2010 году избежал поражений в первых 20 турах, набрав рекордные 50 очков.

Лучшие результаты по итогам 20 туров в чемпионате России*:

Сезон

Клуб

Тренер

В

Н

П

М

О

2010

Зенит

Лучано Спаллетти

15

5

0

37-8

50

1995

Спартак-Алания

Валерий Газзаев

16

1

3

48-16

49

2014/15

Зенит

Андре Виллаш-Боаш

15

3

2

46-11

48

1999

Спартак

Олег Романцев

14

4

2

43-15

46

2019/20

Зенит

Сергей Семак

14

4

2

37-9

46

2012/13

ЦСКА

Леонид Слуцкий

15

1

4

35-17

46

1996

Алания

Валерий Газзаев

14

3

3

38-18

45

2002

Локомотив

Юрий Семин

13

6

1

28-8

45

2017/18

Локомотив

Юрий Семин

14

3

3

32-15

45

2016/17

Спартак

Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера

14

3

3

30-16

45

1998

Спартак

Олег Романцев

13

5

2

39-13

44

2005

Локомотив

Юрий Семин, Владимир Эштреков

12

8

0

30-6

44

1996

Ротор

Виктор Прокопенко

13

5

2

36-13

44

*С сезона-1995, когда в чемпионате России была введена трехочковая система.

В нынешнем чемпионате Андрей Лунев и Михаил Кержаков пропустили всего девять голов. Это один из лучших результатов в истории турнира. В 2005 году Сергей Овчинников и однажды подменивший его Алексей Поляков в 20 турах позволили соперникам «Локомотива» отличиться всего шесть раз. По восемь голов в 20 матчах пропускали «Локомотив"-2002 и два лидера сезона-2010 — «Зенит» и «Рубин».

Наименьшее количество пропущенных голов по итогам 20 туров в чемпионате России:

Сезон

Клуб

Вратари

Пропущенные мячи

В среднем

2005

Локомотив

Сергей Овчинников, Алексей Поляков

6

0,30

2002

Локомотив

Сергей Овчинников

8

0,40

2010

Зенит

Вячеслав Малафеев, Юрий Жевнов

8

0,40

2010

Рубин

Сергей Рыжиков

8

0,40

2019/20

Зенит

Андрей Лунев, Михаил Кержаков

9

0,45

2000

Локомотив

Руслан Нигматуллин

10

0,50

2018/19

ЦСКА

Игорь Акинфеев

10

0,50

1997

Динамо

Андрей Сметанин, Дмитрий Тяпушкин

11

0,55

2014/15

Зенит

Юрий Лодыгин

11

0,55

2016/17

ЦСКА

Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов

11

0,55

Андрей Лунев, впервые с сентября 2019 года вставший в ворота «Зенита», в седьмой раз в сезоне сыграл на «ноль» и сравнялся по числу сухих матчей с Юрием Дюпиным, Александром Максименко и Игорем Акинфеевым, которые провели намного больше встреч. Самый надежный голкипер сезона Александр Беленов не позволил соперникам «Уфы» отличиться в девяти матчах из 17 проведенных.

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России-2019/20:

Вратарь

Клуб

Матчи

Сухие матчи

Александр Беленов

Уфа

17

9

Андрей Лунев

Зенит

12

7

Юрий Дюпин

Рубин

19

7

Александр Максименко

Спартак

19

7

Игорь Акинфеев

ЦСКА

20

7

Сергей Рыжиков

Крылья Советов

19

6

Ярослав Годзюр

Урал

17

5

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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