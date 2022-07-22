«Зенит» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч 2-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ 22 июля.

Стартовый состав «Зенита»: Одоевский — Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев — Барриос, Клаудиньо, Вендел, Анд. Мостовой, Малком — Касьерра.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Сергеев.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев — Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл — Якуба, Ежов, Коваленко, Иванисеня — Глушенков, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Евгеньев, Липовой, Хубулов, Витюгов, Соколов, Шитов.

«Зенит» с одним баллом занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с тремя очками лидируют в чемпионате России.

23.07.2022 | Краснодар — Спартак