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Сегодня, 18:40

«Зенит» — «Крылья Советов»: стартовые составы. Ловрен и Глушенков выйдут с первых минут

«Зенит» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ
Читать «СЭ» в
Деян Ловрен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч 2-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ 22 июля.

Стартовый состав «Зенита»: Одоевский — Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев — Барриос, Клаудиньо, Вендел, Анд. Мостовой, Малком — Касьерра.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Сергеев.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев — Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл — Якуба, Ежов, Коваленко, Иванисеня — Глушенков, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Евгеньев, Липовой, Хубулов, Витюгов, Соколов, Шитов.

«Зенит» с одним баллом занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с тремя очками лидируют в чемпионате России.

23.07.2022 | Краснодар — Спартак
Источник: https://premierliga.ru/match/match_15241.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Деян Ловрен
Максим Глушенков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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