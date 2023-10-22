«Зенит» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» на своем поле в матче 12-го тура РПЛ — 3:1.
Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
У хозяев отличился дублем Вендел, еще один гол на счету Андрея Мостового. Единственный гол гостей забил Роман Ежов.
«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками, «Крылья Советов» опустились на третью строчку с 21 очком.
В следующем, 13-м туре чемпионата России-2023/24 «Зенит» примет на своем поле «Ахмат», а «Крылья Советов» сыграют дома против «Оренбурга». Оба матча пройдут 28 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 1
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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