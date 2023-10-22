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Сегодня, 19:24

Семак оценил эпизод с ударом локтем Рахмановича в лицо Клаудиньо

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод матча против «Крыльев Советов» (3:1) в 12-м туре РПЛ.

— В первом тайме случился эпизод с Клаудиньо и Рахмановичем. Вас удивляет, что судья даже не показал желтую футболисту «Крыльев Советов»? Бывший судья Лапочкин сказал, что это на 70 процентов красная.

— Многое удивляет, но что говорить... Я говорю, что есть жесткая и мужская игра, а есть грубая игра. Если футболист прыгает и не попадает в мяч, это желтая карточка. Или другие моменты, когда кто-то тянет соперника за руку во время быстрых атак, у того же Клаудиньо — это желтая. Даже не важно, какой контакт. У игрока теряется преимущество, и это срыв атаки, даже если не грубая игра. В каких-то моментах я просто не понимаю трактовку, но бесполезно об этом говорить. Вы, наверное, читали на одном из сайтов достаточно хороший материал по поводу судейства и количества пенальти, которые ставятся в чемпионате России. По сравнению со вторым английским дивизионом — в три раза больше. Мы — страна, где больше всего ставится пенальти. На мой взгляд, это два компонента: степень продавливания, где каждый арбитр считает по своему усмотрению, и второй момент — трактовка правил той же игры руками. Думаю, есть органы, которые должны заниматься работой в этом отношении. Пока, на мой взгляд, вопросов много

— Продолжая тему Рахмановича и Клаудиньо: во втором тайме арбитр пропустил умышленный удар по ногам со стороны бразильца. Момент смотрелся явно как месть за тот эпизод в первом тайме. На ваш взгляд, можно ли и нужно ли объяснять нашим легионерам, что лучшей местью являются голы и голевые передачи?

— Что касается фола, скорее, это срыв атаки, и то не опасный. Никакой грубости и жесткости не было в этом движении, на мой взгляд. Если вы посмотрите, там не был абсолютно никакого умысла нанести травму и сыграть грубо. Что касается Рахмановича, может быть, дело в росте, но смотрелось, как умышленная игра в лицо. Как она карается — пускай судьи разбираются. Что нам время сейчас тратить? Давайте лучше поговорим о футболе, а не о судьях, — сказал Семак.

«Зенит» с 23 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Крылья Советов» (21 очко) опустились на третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а самарцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 28 октября.

Клаудиньо
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
6
3
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«Зенит» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ

Семак объяснил, почему на матч с «Крыльями» вышел Эракович, а не Караваев
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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