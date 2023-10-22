Семак оценил эпизод с ударом локтем Рахмановича в лицо Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод матча против «Крыльев Советов» (3:1) в 12-м туре РПЛ.

— В первом тайме случился эпизод с Клаудиньо и Рахмановичем. Вас удивляет, что судья даже не показал желтую футболисту «Крыльев Советов»? Бывший судья Лапочкин сказал, что это на 70 процентов красная.

— Многое удивляет, но что говорить... Я говорю, что есть жесткая и мужская игра, а есть грубая игра. Если футболист прыгает и не попадает в мяч, это желтая карточка. Или другие моменты, когда кто-то тянет соперника за руку во время быстрых атак, у того же Клаудиньо — это желтая. Даже не важно, какой контакт. У игрока теряется преимущество, и это срыв атаки, даже если не грубая игра. В каких-то моментах я просто не понимаю трактовку, но бесполезно об этом говорить. Вы, наверное, читали на одном из сайтов достаточно хороший материал по поводу судейства и количества пенальти, которые ставятся в чемпионате России. По сравнению со вторым английским дивизионом — в три раза больше. Мы — страна, где больше всего ставится пенальти. На мой взгляд, это два компонента: степень продавливания, где каждый арбитр считает по своему усмотрению, и второй момент — трактовка правил той же игры руками. Думаю, есть органы, которые должны заниматься работой в этом отношении. Пока, на мой взгляд, вопросов много

— Продолжая тему Рахмановича и Клаудиньо: во втором тайме арбитр пропустил умышленный удар по ногам со стороны бразильца. Момент смотрелся явно как месть за тот эпизод в первом тайме. На ваш взгляд, можно ли и нужно ли объяснять нашим легионерам, что лучшей местью являются голы и голевые передачи?

— Что касается фола, скорее, это срыв атаки, и то не опасный. Никакой грубости и жесткости не было в этом движении, на мой взгляд. Если вы посмотрите, там не был абсолютно никакого умысла нанести травму и сыграть грубо. Что касается Рахмановича, может быть, дело в росте, но смотрелось, как умышленная игра в лицо. Как она карается — пускай судьи разбираются. Что нам время сейчас тратить? Давайте лучше поговорим о футболе, а не о судьях, — сказал Семак.

«Зенит» с 23 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Крылья Советов» (21 очко) опустились на третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а самарцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 28 октября.