Булыкин оценил шансы «Локомотива» победить «Ростов» в матче РПЛ
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче с «Ростовом» во втором туре РПЛ.
«Шансы у «Локомотива» выше. В этом сезоне они ставят большие задачи, поэтому, считаю, что «Локомотив» — фаворит и должен обыгрывать «Ростов», если они хотят претендовать на хорошие места в чемпионате России, как ими было заявлено.
В апреле «Ростов» разгромил «Локомотив»? Это один из вариантов для мотивации футболистов. Если они в прошлом сезоне проиграли крупно, то им это напомнят, покажут и замотивируют на эту игру. Но если говорить серьезно, то я считаю, что по подбору футболистов «Локомотив» сильнее практически во всех линиях, поэтому должны выигрывать на своем поле и заявлять о себе, что они готовы биться за высокие места», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.
Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится 24 июля в 20:00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1