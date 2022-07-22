Булыкин оценил шансы «Локомотива» победить «Ростов» в матче РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче с «Ростовом» во втором туре РПЛ.

«Шансы у «Локомотива» выше. В этом сезоне они ставят большие задачи, поэтому, считаю, что «Локомотив» — фаворит и должен обыгрывать «Ростов», если они хотят претендовать на хорошие места в чемпионате России, как ими было заявлено.

В апреле «Ростов» разгромил «Локомотив»? Это один из вариантов для мотивации футболистов. Если они в прошлом сезоне проиграли крупно, то им это напомнят, покажут и замотивируют на эту игру. Но если говорить серьезно, то я считаю, что по подбору футболистов «Локомотив» сильнее практически во всех линиях, поэтому должны выигрывать на своем поле и заявлять о себе, что они готовы биться за высокие места», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится 24 июля в 20:00 по московскому времени.