В пятницу, 22 июля, состоится матч второго тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.

В матчах стартового тура питерцы сыграли вничью с «Химками» (1:1), а самарцы в гостях победили «Оренбург» (4:2).

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.