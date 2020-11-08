«Зенит» — «Краснодар»: Берг открыл счет в матче
Нападающий «Краснодара» Маркус Берг на 17-й минуте матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» реализовал пенальти. Швед пробил в правый угол, Кержаков не угадал направление полета и не смог выручить.
Пенальти был назначен за игру рукой Вендела в штрафной площади, арбитр Москалев после просмотра ВАР принял решение об 11-м ударе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.