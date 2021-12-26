«Легенда». Мирзов опубликовал фото с Хабибом
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов опубликовал совместное фото с экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Легенда», — написал Мирзов в Instagram.
«Легенда слева», — отреагировал в комментариях хавбек Алекс Крал, который выступает за «Вест Хэм» на правах аренды.
Нурмагомедов провел последний поединок в октябре прошлого года, победив Джастина Гэтжи удушающим приемом на UFC 254.
Мирзов в текущем сезоне выступает за «Химки» на правах аренды. Он провел 11 матчей за команду и забил один гол.
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