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Сегодня, 18:36

«Зенит» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Алина Савинова
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Появились стартовые составы «Зенита» и «Пари НН» на матч 18-го тура РПЛ.

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Марио Фернандес, Дуглас Сантос, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Васютин, Круговой, Алип, Роберт Ренан, Ерохин, Сутормин, Коваленко, Клаудиньо, Сергеев, Изидор.

«Пари НН»: Кукушкин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Севикян, Кухарчук.

Запасные: Ботнарь, Толстопятов, Шнапцев, Жигулев, Эссьен, Кутателадзе, Зе Турбо, Боселли.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени. На данный момент сине-бело-голубые с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородская команда располагается на девятой строчке (24 балла).

Футбол
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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«Зенит» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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