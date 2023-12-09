«Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Ахмат» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче 18-го тура чемпионата России — 0:0. Встреча прошла на «Ахмат Арене».

В перерыве вратарь грозненцев Гиорги Шелия был заменен. Вместо него на поле вышел Михаил Опарин.

На 90+7-й минуте защитник «Ростова» Андрей Лангович получил красную карточку.

«Ахмат» находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Ростов» занимает 10-ю позицию (21 очко).

Грозненцы 2 марта 2024 года примут «Урал» в 19-м туре, а ростовчане в этот же день встретятся с «Крыльями Советов».