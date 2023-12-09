«Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Ахмат» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче 18-го тура чемпионата России — 0:0. Встреча прошла на «Ахмат Арене».
В перерыве вратарь грозненцев Гиорги Шелия был заменен. Вместо него на поле вышел Михаил Опарин.
На 90+7-й минуте защитник «Ростова» Андрей Лангович получил красную карточку.
«Ахмат» находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Ростов» занимает 10-ю позицию (21 очко).
Грозненцы 2 марта 2024 года примут «Урал» в 19-м туре, а ростовчане в этот же день встретятся с «Крыльями Советов».
Источник: Таблица РПЛ
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|5
|2
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|
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|17
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|3
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|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
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|27-24
|30
|
6
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|8
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|5
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|29
|
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|28
|
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|7
|4
|6
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|
9
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|7
|3
|7
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|
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|5
|6
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|
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|5
|5
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|14-18
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|
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|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
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|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
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|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
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|17
|3
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|16-30
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28 тур
29 тур
30 тур
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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