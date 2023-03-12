«Зенит» — «Химки»: Магомедов с пенальти сравнял счет в матче

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов реализовал пенальти в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» и сравнял счет — 2:2. Футболист отличился на 86-й минуте.

Свой первый гол в матче он забил на 75-й минуте.

Ранее два гола за «Зенит» забил хавбек Малком на 19-й и 55-й минутах.