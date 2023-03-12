«Зенит» — «Химки»: Магомедов с пенальти сравнял счет в матче
Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов реализовал пенальти в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» и сравнял счет — 2:2. Футболист отличился на 86-й минуте.
Свой первый гол в матче он забил на 75-й минуте.
Ранее два гола за «Зенит» забил хавбек Малком на 19-й и 55-й минутах.
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|40
|
3
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|5
|3
|33-26
|35
|
4
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|19
|9
|5
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|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
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|2
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|29
|
7
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|
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|1
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|28
|
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|19
|8
|4
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|29-36
|28
|
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|
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|19
|5
|4
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|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
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|9-33
|7
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30 тур
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
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