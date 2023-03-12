Кухарчук заявил, что врачи должны зарабатывать больше футболистов

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о зарплатах российских футболистов.

«Я стараюсь не трогать эту тему. Понятно, что люди недовольны, мне на жизнь хватает. Я понимаю людей, которые зарабатывают меньше нас, а должны больше — врачи, которые спасают жизни, и так далее. Таких профессий много. В этот вопрос надо вникать глобально, после игры тяжело рассуждать. Каждый зарабатывает чем он может. Дай бог, чтобы у каждого человека заработная плата была такой, которую он хочет», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ, набрав семь очков за 19 матчей.