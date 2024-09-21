«Зенит» — «Факел»: Марков открыл счет с пенальти

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Форвард «Факела» Евгений Марков отличился в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита».

30-летний россиянин реализовал пенальти на восьмой минуте и открыл счет. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.