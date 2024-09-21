Сильянов: «Дзюба точно поможет «Акрону» в этом сезоне»
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов оценил переход экс-форварда железнодорожников Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон».
«Рад, что Дзюба наконец нашел себе команду. Думаю, это отличный переход для Артема. Он точно поможет «Акрону» в этом сезоне», — сказал Сильянов корреспонденту Legalbet Александру Быкову.
«Акрон» 12 сентября объявил о подписании контракта с Дзюбой. Соглашение с 36-летним нападающим рассчитано до лета 2025 года. Артем провел три матча за тольяттинскую команду и отметился тремя результативными передачами.
Источник: Legalbet
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|20
|
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|6
|0
|2
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|
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|8
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|
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|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
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|8
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|
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|
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|
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|
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|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
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|3-14
|5
|
16
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|0
|5
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|6-14
|5
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
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