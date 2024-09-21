Сильянов: «Дзюба точно поможет «Акрону» в этом сезоне»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов оценил переход экс-форварда железнодорожников Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Рад, что Дзюба наконец нашел себе команду. Думаю, это отличный переход для Артема. Он точно поможет «Акрону» в этом сезоне», — сказал Сильянов корреспонденту Legalbet Александру Быкову.

«Акрон» 12 сентября объявил о подписании контракта с Дзюбой. Соглашение с 36-летним нападающим рассчитано до лета 2025 года. Артем провел три матча за тольяттинскую команду и отметился тремя результативными передачами.