Представитель Дзюбы: «Многие предрекали, что Артем будет набирать форму полгода, но он доказывает обратное»

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о предсезонной подготовке форварда.

— Видим, что хорошо прошла предсезонка: Артем тренировался с Малкиным и другими известными спортсменами.

— В целом, да. Я думаю, что график так совпал: три домашних матча, его постепенно подводили. Сегодня выдержал 90 минут. Мне кажется, Артему абсолютно хватило сил. Можно отметить этот позитивный момент. Что касается предсезонки, было много разных экспертов, которые предрекали, что Артем будет набирать форму полгода, но на деле он доказывает обратное. В этом плане здорово. Будем надеяться, в следующем матче результат придет, — сказал Гольдман «СЭ».

36-летний россиянин подписал контракт с командой 12 сентября — в последний день летнего трансферного окна в РПЛ. Футболист заключил соглашение до конца сезона-2024/25.

Дзюба отдал в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:5) две голевые передачи. Всего на его счету три результативных паса в трех сыгранных встречах за тольяттинцев.