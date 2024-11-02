«Зенит» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» транслируются на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги сине-бело-голубые набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Дагестана с 12-ю баллами идет на 11-й строчке чемпионата.

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