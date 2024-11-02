Колосков заявил, что «Динамо» и «Ростов» показали джентльменский футбол

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом». Встреча проходила 1 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась результативной ничьей (1:1).

«Мне матч понравился. «Динамо» и «Ростов» показали джентльменский футбол. Не было умышленных грубостей, подсечек, подножек. Приятно смотреть. И нельзя сказать, что игроки берегли друг друга, просто действовали в рамках фэйр-плей. Обе команды старались комбинировать. Возможно, что немного злоупотребляли игрой верхом, но это издержки того, что футболисты недостаточно оснащены технически», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

«Динамо» набрало 27 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ростов» с 14 баллами располагается на восьмой позиции.