«Зенит» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ онлайн

«Зенит» принимает ЦСКА в матче 3-го тура в воскресенье, 3 августа. Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча зенитовцев и армейцев. Основные события игры «Зенит» — ЦСКА можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», трансляция начнется за час до стартового свистка и также доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

На старте чемпионата России оба клуба набрали по четыре очка. Ранее «Зенит» победил «Ростов» на своем поле (2:1) и в гостях сыграл вничью с «Рубином» (2:2), ЦСКА — сыграл вничью с «Оренбургом» в гостях (0:0) и на своем поле победил «Ахмат» (2:1).