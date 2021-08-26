«Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч шестого тура Тинькофф РПЛ. У армейцев не выйдет с первых минут Никола Влашич. Хорват остался в запасе. У «Зенита» на скамейке запасных начнет матч Артем Дзюба.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Азмун.

Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитЦСКА! — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 26, 2021

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Васин, Обляков, Мухин, Дзагоев, Чалов, Эджуке, Заболотный.

? Стартовый состав армейцев на #ЗенитЦСКА!



Заба знает, как забивать на Газпром Арене. Ждём! ? pic.twitter.com/D4wqsA1XxG — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 26, 2021

Матч начнется в 20.45 по московскому времени.