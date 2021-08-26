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«Зенит» — ЦСКА: Дзюба и Влашич — в запасе на матч РПЛ

19:35
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч шестого тура Тинькофф РПЛ. У армейцев не выйдет с первых минут Никола Влашич. Хорват остался в запасе. У «Зенита» на скамейке запасных начнет матч Артем Дзюба.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Васин, Обляков, Мухин, Дзагоев, Чалов, Эджуке, Заболотный.

Матч начнется в 20.45 по московскому времени.

Зенит — ЦСКА

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Евгений Петров все материалы автора

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