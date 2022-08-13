«Зенит» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

13 августа «Зенит» на своем поле сыграет с ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА. Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на matchtv.ru. Начало — в 16.00.

«Зенит», который тренирует Сергей Семак, с 8 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В 4-м туре сине-бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

ЦСКА с 10 баллами лидирует в РПЛ. В прошлом туре команда Владимира Федотова победила «Факел» (4:1).