Пиняев: «Прогнозы положительные, надеюсь вернуться на поле в начале сентября»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, когда может вернуться на поле.

«Прогнозы положительные, надеюсь, что в начале сентября вернусь на поле. Никакой травинки и реанимации не было. Все в порядке, со мной не случилось ничего страшного. Спокойное восстановление, плановая подготовка. Меня подготавливают к основной группе. Хочется не с трибун помогать ребятам, а приносить результат на поле. Думаю, что победим в следующих трех матчах. Думаю, что сегодняшний матч будет результативным», — сказал Пиняев в эфире Матч Премьер.

20 июля Пиняеву стало плохо во время тренировки команды. Футболиста отправили в клинику Самарского государственного университета, игроку диагностировали пневмоторакс.

17-летнему полузащитнику назначили консервативное лечение без операции, срок восстановления — около полутора месяцев.