«Зенит» и ЦСКА встречаются в матче Winline зимнего Кубка РПЛ во вторник, 4 февраля. Игра на стадионе «Аль Нахьян» в Абу-Даби (ОАЭ) начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Зенит» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывают канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Товарищеские матчи. Клубы. .

04 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

ЦСКА и «Зенит» играют в одной группе с «Ростовом». В матче 1-го тура армейцы победили ростовчан (1:0).

В зимнем кубке РПЛ также принимают участие «Динамо», «Краснодар» и «Спартак» (в группе 1). Победители троек выйдут в финал, команды со вторых мест сыграют в матче за 3-е место, а с третьих строчек — в матче за 5-е место.