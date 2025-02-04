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Сегодня, 18:34

Комитет по этике РФС оштрафовал Дзюбу за ноябрьское интервью

Алина Савинова
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комитет по этике РФС сообщил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба оштрафован на 250 тысяч рублей за ноябрьское интервью «Матч ТВ».

Ранее в комитет с просьбой рассмотреть интервью обратился глава РПЛ Александр Алаев. Основываясь на запросе «Локомотива», представители лиги посчитали, что в ходе беседы футболист допустил «высказывания предположительно оскорбительного характера в адрес отдельных работников московского клуба».

«Сегодня мы рассмотрели высказывания футболиста Артема Дзюбы в интервью телеканалу «Матч ТВ». Изучили текст интервью, а также лингвистическую экспертизу представленную вместе с обращением. На заседании заслушали представителей игрока и клуба «Локомотив». На основе данных документов и полученных пояснений члены комитета пришли к выводу, что в данном интервью содержались слова, умоляющие деловую репутацию субъектов футбола», — приводит пресс-служба РФС слова председателя комитета по этике Андрея Стукалова.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

В ноябрьском интервью Дзюба вспомнил полную историю ухода из «Локомотива» и раскритиковал гендиректора железнодорожников Владимира Леонченко.

Нападающий выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24. В сентябре 2024 года 36-летний футболист присоединился к «Акрону».

Источник: РФС
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
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«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
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