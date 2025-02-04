Источник: Дзюбу оштрафовали на 250 тысяч рублей за интервью с критикой «Локомотива»

Комитет по этике РФС принял решение наложить денежный штраф на форварда «Акрона» Артема Дзюбу за интервью «Матч ТВ», сообщает matchtv.ru со ссылкой на источник.

Заседание комитета прошло во вторник, 4 февраля. Отмечается, что 36-летнего футболиста оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев обратился в комитет по этике РФС в связи с ноябрьским интервью Дзюбы, в котором игрок вспомнил полную историю ухода из «Локомотива» и раскритиковал гендиректора железнодорожников Владимира Леонченко. К письму от РПЛ были приложены итоги лингвистической проверки интервью, проведенной по инициативе «Локомотива».

Дзюба выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24. В сентябре 2024 года он присоединился к «Акрону».