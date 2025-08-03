«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в Санкт-Петербурге

«Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче 3-го тура РПЛ — 1:1.

В первом тайме счет открыли гости — на 33-й минуте гол забил форвард Алеррандро. Хозяева отыгрались во второй половине — на 76-й минуте пенальти реализовал нападающий Александр Соболев. Судья Артем Чистяков назначил 11-метровый за фол защитника ЦСКА Данила Кругового на защитнике «Зенита» Густаво Мантуане.

«Зенит» набрал 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 5 очками — на 7-й строчке, отставая от сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

В 4-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в этот же день примет «Рубин».

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

