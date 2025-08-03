Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

3 августа, 19:55

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в Санкт-Петербурге

Руслан Минаев
Дуглас Сантос (слева) и Алеррандро.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче 3-го тура РПЛ — 1:1.

В первом тайме счет открыли гости — на 33-й минуте гол забил форвард Алеррандро. Хозяева отыгрались во второй половине — на 76-й минуте пенальти реализовал нападающий Александр Соболев. Судья Артем Чистяков назначил 11-метровый за фол защитника ЦСКА Данила Кругового на защитнике «Зенита» Густаво Мантуане.

«Зенит» набрал 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 5 очками — на 7-й строчке, отставая от сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

В 4-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в этот же день примет «Рубин».

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
ЦСКА

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Япония прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Алекс Крот

    ЦСКА сыграли свою игру.

    06.08.2025

  • hattabych

    Из футболистов Зенита дурачков сделали, те так и застыли столбами, не понимая куда бежать и что делать, пока мяч в ворота не закатился.

    04.08.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Ничья-респект!Две команды отличные!

    04.08.2025

  • Alex Vik

    Да не ври. Всё там правильно. Судья что на каждый поросячий визг должен реагировать?

    04.08.2025

  • Alex Vik

    Я не понял, чего визжать с дуру? Все пенальти были законные. Просто не успевают за игроками Зенита защитники.

    04.08.2025

  • Alex Vik

    ЦСКА позорно стоял всё время в автобусе. Повезло, что дурачка забили случайно.

    04.08.2025

  • oleg.bob

    Ну наконец-то забил Саня Соболев!

    04.08.2025

  • Kimi_

    Это он Семака приехал подсиживать))

    04.08.2025

  • Bibliotekar

    Ничья в Питере - хороший результат. Локо и ЦСКА на данный момент - лидеры среди московских косанд

    04.08.2025

  • Bibliotekar

    А Вы знаете, чему равно число 100 в восьмеричной системе? А в шестнадцатеричной ?

    04.08.2025

  • Kimi_

    Очень жаль, что не увезли с питера 3 очка!!

    04.08.2025

  • Bibliotekar

    Кукуян - это ещё ничего, а вот другой Ку - Кукуляк, это вообще "туши свет"

    04.08.2025

  • Спринт

    Ты балерун просто астолоп в футболе. Пенальти был очевидный, ибо Круг и как защитник очень слабый, а хавбек нулевой, и наквыков отбора мяча не имеет. Проиграл позицию и полез сзади якобы в отбор. Боледьщик родного ЦСКА с 1969.

    04.08.2025

  • azrimow

    Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «бронзовый прогноз сайт». МАТЧ ТВ сюжет показывал.

    04.08.2025

  • Спринт

    Дуромерчик ты осваивай спорт.лото/домино .. не отвлекайси .. а то так и будешь только псевдо спортивнкю ахинейку нести до макинтоша из древесь ..

    03.08.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Год юбилея: «Зенит» в четвёртом матче РПЛ подряд реализовал пенальти, установив клубный рекорд

    03.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Большая радость! Очередной пендаль газпромовцам. ЦСКА - респект.

    03.08.2025

  • Max Stch

    Вендел, когда сыграется с Джексоном. смогут порешать любой матч. ..скорей всего вы), вы так были убедительны, а пофакту кто его знает, когда все сыпится и мало что получается то и желание варягов быстро сдувается.

    03.08.2025

  • МАО

    А кто знает ?

    03.08.2025

  • Дмитрий

    Дерьмом пахнет твой недоразвитый мозг чушка обиженная. Нюхай свои гениталии а не наши титулы

    03.08.2025

  • Max Stch

    а если у них желание ? ну может матч-два пустят пыль в глаза

    03.08.2025

  • Rudrik31

    так, все в сад с вашей азбукой с нашей ветки))

    03.08.2025

  • МАО

    Напрашивается самый очевидный трансфер - Центр Защиты . Латышонка и Семака - на выход. или в Зенит-2, на перевоспитание. Центр защиты в любом сочетании - это полный футбол капут. Упоротая вера Семака в Кассьеру, как и нежелание выпускать Глушенкова, вымораживает. По первым матчам Вега произвел резко отрицательное впечатление, сегодня, он, и Соболев, были лучшими. Не понимаю, что у на на поле делает Педро ? Вендел, когда сыграется с Джексоном. смогут порешать любой матч. Но пока оба готовы на 1 балл из пяти.

    03.08.2025

  • МАО

    Враги собрались поклеветать. Пенальти был 10500% . плюс Семак был откровенно плох. Очередное тренерское поражение

    03.08.2025

  • Bibigon2020

    именно что иногда, последнее время почти никогда

    03.08.2025

  • сакс_КТ

    Эх, щас бы Мусу нам.

    03.08.2025

  • сакс_КТ

    Господи, когда же вы закончите со своим "плак-плак"? Вот серьезно, что нужно иметь в голове, чтобы на полном серьезе считать, что Спартак, закончивший прошлый чемп на 10 очков ниже чемпиона, считается Зенитом главным соперником? ЗЫ. Это ветка зенито-конского матча, плачьте там у себя в ветке с эпической ничьей с Акроном. ЗЗЫ. В своих расчетах еще две незачитанных банки Балтики в ваши ворота тоже вспоминайте.

    03.08.2025

  • Деметрио

    Красно-белый. От них вой идёт

    03.08.2025

  • Деметрио

    Кто-то от Акрона уполз, а от Балтики не шмог..

    03.08.2025

  • zoolord

    Бомжи - 3 игры - 3 пенальти!!! Так вообще можно чемпионат заканчивать.

    03.08.2025

  • USSR Army

    Посмотрим дальше. Как наше общее мнение либо подтвердится, либо разобъется о скалы отечественной реальности. О как меня сегодня на эпитеты и метафоры пробивает))) А если серьезно, то принципы Челестини и без его интервью понятны, начиная с первых предсезонных матчей - думаем и играем быстро и по-возможности вертикально. Но и он чуть не в каждом интервью уже практически (хоть и деликатно) кричит, что не хватает игроков для основы. Не понимаю, зачем разбазарили таких двух мастеров, хоть один из них уже и с ярмарки, но ведь был как играющий тренер. Наблюдаем, самое интересное начнется примерно с октября.

    03.08.2025

  • сакс_КТ

    Не уверен, что тут есть, что вносить в учебники. На мой взгляд чистая импровизация. Но вот такая перепасовочка в/около штрафной Зенита как на треньке со стойками - дорогого стоит.)

    03.08.2025

  • Pavel D

    Согласен с вами. И комментировал уже выше: просто этот тренер не боится играть в футбол. И игрокам тоже самое внушает. А то выходят играть в автобус, и коленки ещё до матча у игроков трясутся, так какая тут будет игра? Так трусливо играли при Гончаренко и Федотове. Николич чуть посмелее был)) А Челестини вообще никого в РПЛ не боится и не уважает)) Вот и команда забегала и заиграла. Как всё оказывается просто!))

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Кира - вы дура(к).

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сам знаю. Сам не люблю. Все-таки я не такой укольчивый, как хант. Печалюсь, что Пиастри не выиграл.

    03.08.2025

  • Max Stch

    Рио-де-Жанейро - это хрустальная мечта моего детства, не касайтесь её своими лапами

    03.08.2025

  • USSR Army

    Тамерлан не для быстрого футбола, который пытается ставить новый. Но и Аллерандро далеко не взрывной не спринтер. И Койта не Болт Усэйна. Нет пока что материала при всем уважении к этим парням. Но у Секу хотя быть есть в голове острый пас вразрез.

    03.08.2025

  • Pavel D

    Просто этот тренер не боится играть в футбол. И игрокам тоже самое внушает. А то выходят играть в автобус, и коленки ещё до матча у игроков трясутся, так какая тут будет игра? Так трусливо играли при Гончаренко и Федотове. Николич чуть посмелее был)) А Челестини вообще никого в РПЛ не боится и не уважает)) Вот и команда забегала и заиграла. Как всё оказывается просто!))

    03.08.2025

  • Сергей

    у меня мозги есть, а у всякой хуйни из питера ни мозгов нет, ни бабла :) так что свои 100 рублей можешь оставить себе на дошик :)

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Эдик-Марик-Вадик. Какая разница. Минусы они же за чушь, написанную тобой и ВОПРЕКОЙ. А Повару, потому что подосрал. Вот вы сошлись в одном комменте!

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Ага, вы там, девочки, развлекайтесь, а я спать пошел. Завтра расскажете, сколько минусиков поставили. Вадик-Эдик и Игорек, бгг.:hugging: Наташку еще позовите!

    03.08.2025

  • Pavel D

    Согласен, неосторожная игра - всё, повод есть! И этим судья и воспользовался. Круговому надо выводы сделать, на будущее.

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Вижу, Игорек подошел!

    03.08.2025

  • плохокот

    Для нас тоже неплохой результат На победу не наиграл никто.

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Ну а кто ты? Вадик и есть. Правда Повар предлагает тебя еще и Эдиком называть. Тебе как больше нравица-эдиком штобы тебя звали или вадиком?:hugging:

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Вот мы тебе минусиков и наставим за это. Ну если он свои минусики мне отменит

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Так почему ты решил, что я Вадик, дурачок Марк-ВОПРЕКА??? Ты же понимаешь, что тебя все ненавидят? Тебе пора либо поменять свою жизненую позиция, либо получать сплошные неизгладимые минуса!

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Извращенец ты, и Вадик-Эдик такой же.:hugging:

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Так его маму и гонял... в 2015-18... если минусики не отменит. А отменит - то не гонял тогда

    03.08.2025

  • AZ

    Что-то эксперды в прогнозы совсем не попали, у них там Спартак должен был выиграть у Акрона, Зенит - у ЦСКА, а Динамо - у Краснодара)))

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Он не мою маму, он про твою маму говорит. Только не может вспомнить с какого года, то ли с 2015, то ли с 2018. Надо у него спросить, как и то, как ему больше нравится-быть вадиком или Эдиком.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Он даже не думает минусики отменять. Кум, маму твою гонял в 2015-ом (или 18-ом)

    03.08.2025

  • Sergey Sparker

    Зато у судьи фантазии - ого-го

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Не, вадик то лучше. Хотя Эдик тоже прикольно.:grin:

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Ты в мелочах проколы допускаешь. Вадик то с Питера, а ты говоришь, что с Урала. Да и стиль у него другой. А так то натуральный вадик. Пы.сы. Я уже засыпаю, а тебе мерещится, что я в гневе. Может ты и вправду дурачок?

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Ничего не знаю. Хоть Эдик пусть будет. Кто сильнее в минусиках-плюсиках - тот и прав.

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Это же не Кум, это Вадик. Он сам себя просил так называть. Хоть и не признается, что он Вадик. Но так то я смотрю на него-натуральный вадик.

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    В восторге от твоего гнева! Ты на грани, сейчас тебя хватит удар. Прими таблеточки, не хочется твоей смерти, мне надо тебе еще миллион минусиков поставить.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Я тебе благодарен, но Кум минусики ставит интенсивней, чем ты плюсики. Поэтому, я за него

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    А я все-равно буду тебе плюсы ставить. Чтобы тебе было совестно.

    03.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Почему вчерашнее? Ты опять окислился? Играли сегодня. А говорил, что пить завязал. Обманул.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Минусики убирай сначала... А потом мы Марка сожрем

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Это полюбасу! Как говорят у нас на Урале, нет лучше друга, чем враг врага... (Не Конфуций)

    03.08.2025

  • igost

    Немножко Астон Вилла 1970-х :)

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Должен я договориться с человеком? Он меня в минусы вгоняет, а мне ещё на адекватных ногомячевых ветках с людями тереть за всякое. Что они обо мне подумают? Увидят человек с минусовым рейтингом - и не станут со мной за всякое футбольное. А тебе один фиг на трансляциях нету

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Чтобы меня разозлить, у тебя ума не хватит. Я не люблю напраслину. А ты ее пытаешься возводить. Хоть и неумело, но все-таки.

    03.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не будут. По трем турам всё ясно, к сожалению.

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Ты то за что на меня ополчился? Ладно, Вадик, он все-равно неграмотный, ему лишь бы минусик поставить. А от тебя я такого вообще не ожидал.

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Бггг! Разозлил тебя. Это вери вери вери гуд! Включай ВОПРЕКУ, пусть накатает петицию на 10 строк!

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Заминусуй лучше Марка. Хочешь я с тобой его заминусую? Но если ты отменишь все минусики мне и плюсиков мне же наставишь. Ух мы его...

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Я всё помню.

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Можешь ржать, а можешь сраку свою поставить, что щитаешь нас одним и тем же. Потом я поржу с тебя, петушка.:hugging:

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Вы с 21.03.2016 пишете в одном стиле и друг другу плюсуете. Я ржу с вас. Вы конченные во двух ипостасях.

    03.08.2025

  • Кот-матрос

    Я вот поясню тебе: я оценил "красоту" падения, а не сам матч. А шедевров предостаточно в противостоянии по долгой истории. Только не проси, не вспомню навскидку, разве что сегодняшний гол ЦСКА. Знаю, ты не злой, но мы же любим укалываться, сам знаешь.:wink:

    03.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ждем дополнительной информации от организаторов.

    03.08.2025

  • Сергей Седов

    Мне кажется-Семак себя в Зените изжил. Нет тренерской мысли. Игроки деградируют. Чем занимается тренер по стандартом Тимощук? Когда Зенит забивал со штрафного последний раз? С углового-один гол за 20 матчей. Где Педро с ударом? Вообще, кто-то умеет в Зените бить из-за штрафной? Все сводится к одному-проход по флангу и навес. Все уже привыкли...

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Так его ж не я организовывал, а мсье Ежик. А только объявление написал.

    03.08.2025

  • Rosinant

    Глядя на это "судейство" только и вспоминаешь слова незабвенного Анатолия Бышовца: Мерзость человеческая не имеет границ!.

    03.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Выезд в Новогорск отменен?

    03.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У ЦСКА есть мысль впереди, игроки знают, кто куда бежит, есть комбинации. Кисляк в ЦСКА это Вендел в свои лучшие годы в Зените. Молодцы! Мне очень понравилось.

    03.08.2025

  • Garik20002

    вам все свинки мерещатся, тем временем Зенит ненавидят все от Владивостока до Калининграда

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Динамо поднагрузкаме, это очевидно. Валера Верим!!!

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Надеюсь, все связки наиграют... при Викторе Михайловиче Гончаренко

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    не умничай, тебе это все-равно не идет.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Мы договоримся. Уверен, произошло недоразумение. Не может быть, чтобы такой классный парень, как Кум Тыква не был адекватен и договороспособен

    03.08.2025

  • Mikhail Medvedev

    Уже сделайте чемпионат МАсквы :)

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Хватит злиться, уже столько лет прошло. Отмени минусики и я тебе таз борщу и ковш Чиваса. Футбол должен объединять нас, настощих любителей футбола. А то тут за это время столько развелось разных - не с кем поговорить даже. Вот с тобой гарно обсудить футбол, былое...

    03.08.2025

  • Mikhail Medvedev

    Не твои проблемы

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Все, Повар! Ты пропал, на тебя Кум Тыква обиду затаил с 2015 или 2018 года.:hugging:

    03.08.2025

  • Прораб.

    Наша команда мне понравилась. Играла хладнокровно и рассчётливо. Два неудачных решения Кругового не повод гнобить его. Не в этой, так в другой ситуации пенальти был бы. Но тут он всё же слегка задел культю Мантуана, и у судьи появился очевидный повод. Койта пока не дотягивает по уровню. Ваня немного потерялся. Нет той яркой игры, которую он выдавал в прошлом сезоне. Мусаев не готов играть в основе, а предоставленное время только разбирается со своим местом на поле. Надеюсь, все связки наиграют.

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    У нас с ним вообще нет ошибок, мы грамотные, в отличии от тебя, тупня.:hugging:

    03.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Небо плачет о Динамо

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Хочу, но забаню. Из принзипа. Ты же пытался меня банить в 2018. Я обиделся. И запомнил. И буду помнить всегда.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    ЦСКА после произведенных замен, с 65 минуты стал прижиматься к своим воротам ----------------- Да подустали кони. Они Кубок гоняли основой. Учитывая это - очень достойная физуха

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Красота в матчах между Питером и Московой почти всегда отсутствует. Я - не злой, ты знаешь. Футбол нынче - не хоккей, хотя общее издание печатное было.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Фигасе в Краснодарии поливает дождичек

    03.08.2025

  • Sinaron

    Умнейший комментарий!

    03.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    На данный момент чемпионата играли две самые функционально и тактически готовые команды. ЦСКА после произведенных замен, с 65 минуты стал прижиматься к своим воротам. У Зенита выделю Вендела и Мантуан. Игра впереди у Зенита совсем пропала, одни навесы на столбов. Вегу купили, чтобы навешивать на Соболева. ЦСКА Челестини симпатичнее команды Николича. Привет одному болельщику ЦСКА, который мне доказывал, что Мойзес не играет руками.

    03.08.2025

  • Aston Villa

    Два!!! ДВА русских футболиста в старте у бомжей!!! Вот поэтому - еенит, позор российского футбола!!!

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Бггг! Ты один с ним юзер, ты дурилка смешная. Один почерк, одни ошибки.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Ну за что?((((((((((((((((((( Я тебе борща налью таз, хочешь?

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Так ноют то кони. Мясные так, поддакивают только

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Какое ВОПРЕКИ, тупень?:hugging: Я такими делами не занимаюсь, не надо мне свои лавры навешивать.

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Буду портить твой рейтинг, подключу Вадика, Киру и Томку Боя. Мы тебя сделаем!

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    ЗПРФ - это разве не единомышленники? Остальное у него не читывал. Меня вон в минусик отправляют, а ты своим Антроповым здесь... НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ

    03.08.2025

  • Sinaron

    Ну кому же ещё мог подсуживать судья? Конечно Зениту, ведь в мозгах секты другой программы нет )))

    03.08.2025

  • Олег Каноков

    Извиняюсь,уведомление мне пришло.)

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Подключи ВОПРЕКИ. Вы же одно и то же? Бггг.

    03.08.2025

  • Кот-матрос

    Зачем такой злой? Я про Краснодар забыл, а осадочек не мог не остаться: я же за красоту, но не за фальшивую.

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Да все вы там друг за другом последователи. Одно слово-вадик.:hugging:

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Ты это сделал и ты знаешь. --------- Чего делал то? Маму твою помянул в суе? Так извини канеш, я был тогда под воздействием Доты. Только не порть мне рейтинг, умоляю.(((( Я же только в плюсик вышел.

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это я Коту адресовал свой спич. На ноль в Питере сложно сыграть, хотя и не невозможно. Где атака - динамовский вопрос нашему главному тренеру. Мне не нравится тенденция, тем более, что осень - не наше время.

    03.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Играли дилетантики из массовочки, сугубо.

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Вадик мой последователь.

    03.08.2025

  • Прораб.

    Я это сразу подметил. Это хорошая тренерская идея.

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Заканчивай! "С единомышленниками". сам ты с ним единомышленник.:hugging:

    03.08.2025

  • Sinaron

    Сырожа, купи мозги. Денег выслать?

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Ты это сделал и ты знаешь. Поэтому я тебя в минус 800 отправил. А теперь ты вернулся в плюс. Это негоже.

    03.08.2025

  • Valery Grigoryev

    И стоны свинок нам сладки и приятны!

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    По поводу?

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Ну вот Кум меня с 2015-ого помнит, например. Десять лет прошло... Сейчас пообщаемся, вспоним былое... А ды даже со совими единомышленниками не може общий язык найти

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    А хто? Натуральный Вадик, бгг.:hugging:

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Привет. За что ты там меня(( Мне же плюсики нужны, а не минусики. Что я тебе такого сделал в 2015-ом?((

    03.08.2025

  • Sinaron

    Пожрать или поржать?

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Нет уж, я с де билами стараюсь не водить дружбу.

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Я не Вадик.

    03.08.2025

  • Kум Тыква

    Ты дебилойд, помню тебя идийота с 2015-го! Давай сцука, напиши мне, поржу опять.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    У них самих зарплата хорошая. Не хватало... Я вам не ГВК

    03.08.2025

  • Исаев Игорь

    Поросячий вой радует

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Так Вадик Антропов тоже ведь за ЗПРФ. Подружись с ним и будет плюсики ставить

    03.08.2025

  • Доктор Зло

    По пенке нет вопросов, обосновать можно любое по ней решение. Мне, как стороннему наблюдателю не понравился судейка в первом тайме. Он посадил ваших на свисток, чем собственно мешал развивать атаки и отодвигал игру к воротам ЦСКА. Ну и желтая Педро. Всё это мое мнение, никому не навязыааю, а то налетят сейчас праведные с Невы

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Осадочек остался от результата, не криви душой. Ты ждал, что кони победят в Питере, чтобы снивелировать вчерашний Краснодар.

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Это Вадик Антропов наверное. Но он де бил, от него даже приятно минусы получать.

    03.08.2025

  • Прораб.

    Так ты им покупал?

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Он с Казарцевым Чивас пьет

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Тебе вон Кум Тыква минусик поставил, что не общался с такими неадекватами как я

    03.08.2025

  • KlimA

    запил после Акрона..

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Ну это уже упоротость)) Я имею ввиду все ити ЗПРФ. А так жаль канеш. Пойду у кого-нить плюсик выпрошу тогда

    03.08.2025

  • Прораб.

    Что-то Бобров молчит.

    03.08.2025

  • Sinaron

    Болелы ЦСКА адекватно восприняли игру, а визжат только сектанты )))

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Потому что ЗПРФ. А так бы поставил.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Конины!!! ну хотя бы... ну можно и свинятины

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Ему в первую очередь. Человек на недоедании показывает отличную игры. З.ЫЫ. А мне почему лайк не ставишь? Я поменял то всего одно название в комментарии, под которым ты поставил плюсик(( Грустно

    03.08.2025

  • Sinaron

    Бенька, плаксивая и глупая бенька. Займись внуками )))

    03.08.2025

  • Сергей Васин

    Газром богатый,народных денег на всех судей хватит

    03.08.2025

  • KlimA

    Дайте Семаку пожрать!!

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    А Сергею Богданычу тоже аплодируешь?

    03.08.2025

  • _моро

    надо же быть такими дебилами, чтобы в пенальти усомниться

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Сине-бело-голубые, аплодирую вам... да простят мне мои красно-белые братья эту оценку вашей достойной игры....

    03.08.2025

  • Sinaron

    А кто же ещё может быть виноват? Не поросята же и психопат Станкович )))

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Не ругайтесь матом. Мне же непривычно ещё к такому общению. Так как Спартак сыграл?

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Смотри!! Если соврешь, опять придется юбилей переносить.

    03.08.2025

  • Papaev

    Красно-синие, аплодирую вам... да простят мне мои красно-белые братья эту оценку вашей достойной игры....

    03.08.2025

  • Иван Л.

    ну... какие наши годы, в след раз повезёт)

    03.08.2025

  • Sinaron

    Мозги лучше заряди и не лепи чушь.

    03.08.2025

  • Андрей Беляк

    Еб...ть! новичок уже в интернете! теперь мы все умрём, как бедные скрипали?!

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Конечно. С юбилеем Зенит

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Юбилейного?:hugging:

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Эх, не угадал...

    03.08.2025

  • Иван Л.

    сомнительно)

    03.08.2025

  • ёzhic8

    ну по крайней мере команда С сейчас не играла, играли другие нечего её пихать куда не попадя

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Зенит, кстаи, чемпион сезона. Скринь. даже с полусумасшедшим Сергеем Богдановичем и Саней Соболевым

    03.08.2025

  • Sinaron

    Ларсик, ну ведь ты же бываешь иногда адекватным. Сегодня не с той ноги встал или расстроен вчерашним позорищем?

    03.08.2025

  • Иван Л.

    никаких теорий только заговоры!))))

    03.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Ну за команду Д тебе виднее,а вот за команду С не надо таких громких заявлений..:wink::handshake:

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Че он, по-твоему, совсем ничего в футбике не шарит? Ты думаешь, он по прежнему щитает, что Зенит-чемпион?:hugging:

    03.08.2025

  • Сергей

    Не, не сыграли вничью, а просто Питер купил судью и вырвал ничью за бабки! Заплатили 2-3 ляма, пусть СК проверяет и сажает. А блядь, я же забыл что это хуйнягазпромовская, и там все чисто :)

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Я не умею. Я новичок в интернете

    03.08.2025

  • Андрей Беляк

    Ты это, давай, не переигрывай! Ты ж на сайте типа спортивной газеты. Открой главную страницу, да сам посмотри - кто да как сыграл

    03.08.2025

  • KlimA

    убирайсо, алкаш.. ) соси свой Чивас и бабкину титьку..))

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Хватит ныть. Сергей Богданович далёк от теорий заговора, хоть уже напловину сошёл с ума от белкового недоедания

    03.08.2025

  • Sinaron

    Достойная игра обеих команд, армейцы шикарную комбинацию разыграли. Это вам не вчерашнее мучение на поле Акрона )))

    03.08.2025

  • ёzhic8

    я вот и помалкиваю потому что, как и у команды С, нечего у команды Д считать - ни игры нет, ни тренера и так же как и команда С, команда Д никому нахрен не интересна сегодня

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Не от недоедания, а от стыда. Ему все-таки стыдно и за игру, и за судейство, и за весь тот бардак, что творится в нашем футболе. Оттого и еле говорит.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Челестини сейчас по-русски сказал, что он мясоед. Респект перспективному тренеру

    03.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Посмотрим,будут ли такие пенки ставить в ворота не мытых когда будет повод..

    03.08.2025

  • Loel1

    Зенит позор российскго футбола!

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    ... объективности?

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    А качался как, когда кушал. А сейчас? Страшно смотреть Все китайцы в ужасе, поэтому и проигрывают ему

    03.08.2025

  • Иван Л.

    игра была равна. судья кусок.... допишите

    03.08.2025

  • Деметрио

    Твой двор сейчас под охраной санитаров дурки.

    03.08.2025

  • tatarin

    А как наш Лёня-бегемотик выглядел? Ведь глаз радовался!!!

    03.08.2025

  • Ivan Ivanov

    А где команда Д?:thinking::face_with_hand_over_mouth:

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Чистейший пеналь на Соболеве сейчас показывают на ТВ. Ну и? Кому подсуживал Чистяков?

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Коням не ныть, а бомжам не горевать. Впереди 4 игры с фармами, а это уже сразу +16 очков. Итого 21 будет!

    03.08.2025

  • ёzhic8

    если бы у команды С были бы игроки, а не Х, З и З - было бы что считать а так...

    03.08.2025

  • ФОКСИ

    Перестань питаться жельчю - есть много интересного....или только вонь и смрад из скотдовора?.....

    03.08.2025

  • narkomsm

    Коням не горевать, а бомжам не ныть. Впереди 4 игры с фармами, а это уже сразу +16 очков. Итого 21 будет! Унылое, голубое очко... Бывайте

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Так пусть пожрет. На Станковича посмотришь - человек полон жизни. Да что Станкович... У меня Бабуленька (она на аватарке кстати) бодрей Богданыча в разы. А ей уже... под 90 где то

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    Иностранцы, работающие в нашем футболе, как и игроки в шоке от такого судейства. Даже эксперты в студии сразу же после матча сидят в прострации-надо что то говорить, а что тут скажешь, когда вся страна видела этот цирк с левым 11-метровым.

    03.08.2025

  • USSR Army

    По матчу: ну все все видели. Питер как обычно - те же исполнители, ничего нового. Давление, агрессия, техника. Грамотно в атаке, по нашим реалиям топ. А в защите ровно наоборот. Их можно обыгрывать, если не позволять пропускать два и больше. Мы забили гол после красивой комбинации, могли второй, но потом сначала питерцы не реализовали убойный момент и как вишенка глупый фол-повод для пенки Кругового. И парень из временного героя превратился во временного (надеюсь) анти. После бильярдного гола бразильца хотелось петь как в известном фильме "Аллерандро, Аллерандро, это город - наш с тобою". Но парень какой-то по ощущениям тяжелый, неповоротливый, что ли. Нетипичный бразил. А вот наш новый два в одном (Маттеус+Алвес) пока что нравиццо. Посмотрим. Ждем с надеждой и оптимизмом новых гаучо. И кого-то из наших тоже.

    03.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А ты попробуй прожить на лукпореевой диете?!

    03.08.2025

  • hovawart645

    И позиция, и желание найти повод)

    03.08.2025

  • narkomsm

    Ответа нет? Двоечники. Такие вот и "работают" в офисе у бабки Миллярши-процентщицы

    03.08.2025

  • ФОКСИ

    Поменяй слоган на "убогий" - ведь основной слог останется.....

    03.08.2025

  • Гончар

    ну куда уж мне до тебя,великого.хорошо хоть ты не бредишь.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Бабуле нравится. Она всё ещё желанна

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Семак могила

    03.08.2025

  • narkomsm

    в СЛЕДУЮЩЕМ ТУРЕ УВИДИШЬ. КАК БОЛЕЛА СМ ВАНГУЮ, ЧТО НАМ БУДУТ ПОДСУЖИВАТЬ В ИГРЕ С ВАМИ. А то вы что то оторвались от бомжар. Непорядок. Может даже нам пеналь дадут, а вам нет. Мне лично такой футбол никуда не упёрся...

    03.08.2025

  • tatarin

    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    03.08.2025

  • Слоноул

    И позиция у Чистякова была идеальной для оценки момента. Трудно было не свистнуть.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Матушки мои, Сергей Богданыч сейчас вью даёт по ТВ. Он еле разговаривает уже от недоедания.

    03.08.2025

  • Деметрио

    Хлюп-хлюп, плак-плак.

    03.08.2025

  • vv12

    Нету у зенита игры, индивидуально сильные игроки пытаются что то сделать и все на этом

    03.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Библиотекарше Оленьке Юрьевне я хочу настрочить и кончить на очки!

    03.08.2025

  • Звездоносец

    Пеналь был ,несомненно,а вот свистеть в одну сторону и не свистеть в другую -это как барин велит.Тут на место Чистякова можно поставить любого судью -результат будет один. Никакие мажичи не помогут-это система .

    03.08.2025

  • Деметрио

    Иди ещё к статье с Акроном пореви, вас там засудили.

    03.08.2025

  • Mark deFossen

    ЗПРФ во всей своей красе, бгг.:hugging:

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    А меня?

    03.08.2025

  • Max Stch

    Почему-то хорошее послевкусие после игры

    03.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я тебя в рот шатал пи....ра!

    03.08.2025

  • Stilet525

    Чистяков - герой дня! В прошлом сезоне зарабатывал авторитет, в этом - грязные деньги!

    03.08.2025

  • ёzhic8

    идите Вы с командой С на свою ветку, игры с командой А на первом месте команда Л, рядом команды Б и К команды С и близко нет

    03.08.2025

  • Гончар

    ну если был, то был.Давай судьи и дальше такие пенальти в воррта кобыл,им нравится.Говорят БЫЛ.

    03.08.2025

  • diskmen

    Ещё по матчу с Локо было видно,что уход 8 игроков из команды сказывается на ротации На замену можно выпустить отсилы 2 -3 игроков.С Локо повизло,а вот Зенит додавил

    03.08.2025

  • Алексей Королёв

    :joy::thumbsup:

    03.08.2025

  • Викинг

    Зенит всех победит? Пока что-то не сростается. Дорогущий Жерсон пока вообще не впечатляет, а единственный гол за Зенит забивает всеми презренный Дельфин. Что-то не так.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Обед вкусный и питательный. А деньги можно будет потратить на шпильки

    03.08.2025

  • vladmad_75

    Всё-таки хотелось бы понять, зачем ЗПРФ тратит баснословные деньги на трансферы, если судьи явно обходятся дешевле? Ах да. Нам же опять скажут, что это не ошибка и всё по правилам. Интересно, много ли команд в РПЛ которые могут получить в 2-х матчах подряд такие "правильные" пенальти в свою пользу?

    03.08.2025

  • Баск

    Акинфее это сила!

    03.08.2025

  • narkomsm

    Почти футбольная задачка. Дано: у команд С и З по три игры (по 2 дома). Голы забитые (с игры) по 2. Пропущенные по 4 (у С 1 с пенальти). Очков 4 и 5. Условия: у команды С незасчитанных голов 4 у З-нет. У команды С назначенных пенальти нет. У З-3 пенальти (строго по одному в каждой игре). В ворота С назначены 2 пенальти, в ворота З ноль. У команды С 3 игрока удалены. У команды З-ноль. У команды С дисквалифицированы 2 игрока. У З ни одного. Вопрос: СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ БЫ КОМАНДЫ с И З СООТВЕТСТВЕННО, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ БЫЛИ БЫ ИЗМЕНЕНЫ КАРДИНАЛЬНО?

    03.08.2025

  • tatarin

    Обед из того что осталось на посуде которую необходимо вымыть?

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Почему? Простой вопрос же. Неужели здесь ненайдется объективный болельщикик, который расскажет пропустившему матч человеку что происходит и почему такое множество коней лягается, кусается и зовёт милицию.

    03.08.2025

  • Гончар

    куда нам до вас,любителям гумна.

    03.08.2025

  • Антон Саныч

    Аргументируй е с фактами)

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Эти своими соплями кого угодно измажут. Но ко мне в комменты заходят агрессивные армейцы почему то. Ничья же, а они агрессивны и призывают поменять моей бабуле (она на аватарке кстати) очки, когда я говорю, что пеналь был. Почему? Они обзываются и я расстраиваюсь.(( Грустно. Многие кони прям как свиньи

    03.08.2025

  • в концовке не дал случиться голу

    03.08.2025

  • ФОКСИ

    "Очень достойно" пони, особенно во втором тайме, что уползли....

    03.08.2025

  • Олег Каноков

    Падал красиво,но контакт всё же был.

    03.08.2025

  • igorlvov

    Гениально! И какая могучая речь! :)))

    03.08.2025

  • chimega

    Неплохо для третьего тура. Игра достойная.

    03.08.2025

  • инок

    Ничья на выезде в Зенит - равносильно победе ЦСКА!

    03.08.2025

  • Max Stch

    лучше не спрашивай

    03.08.2025

  • Горын

    Лучше быть боижом, пилоткой, клячей, чем тухлой свиньёй смердящей в навозной куче.

    03.08.2025

  • hovawart645

    Повод был. Как и в Самаре.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Всем привет. Как игра?

    03.08.2025

  • the gathering !

    ЦДКА силен обороной и выходами в атаку. Спартак так в обороне не играет

    03.08.2025

  • Max Stch

    Скоро такие результаты начнут записывать в актив,

    03.08.2025

  • Кот-матрос

    Повод для пенальти был, но осадочек от артистизма остался.

    03.08.2025

  • Деметрио

    Так ноем не мы, в гости к нам зашли спартаковцы

    03.08.2025

  • Слоноул

    Оно так.

    03.08.2025

  • Аурангзеб

    Отрадно, что безнадеги нет. Даже когда штурм/навал отражали, верилось скорее что забьем на контре, чем пропустим.

    03.08.2025

  • igorlvov

    Да это ты к себе пожалуй отнеси! Раз считать не научился! БОМЖАРА! :)

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Посудомойкой возьму. Зарплата сдельная плюс обед бесплатно

    03.08.2025

  • Слоноул

    Болел за ЦСКА. Пенаьти был.

    03.08.2025

  • ФОКСИ

    Если Зенит может выиграть только у Ростова, то уровня этой помойки осталось только три комианды - Новгород, Сочи и Оренбург... Хотелось бы услышать папшку "звезды"-Глушенкова, который обрезал во ВСЕХ своих передачах: "Вы куда собрались дешевки переходить с такой игрой "болтуна-звезды" - в ПФЛ, Медиа-лигу или КФК?......

    03.08.2025

  • USSR Army

    Здравствуйте, добрые люди. Приветствую коней, наших друзей и всех остальных объективных завсегдатаев и нечастых посетителей сайта. Поздравляю с началом нового сезона. Лучше в третьем туре, чем никогда. Считаю, что для нас ничья с Питером сегодня хороший результат. Они почти в оптимальном составе. Дома. ЦСКА без Миро и Криса (считаю их потерями), без Аббоса и Роши (креатив и лучший центр), Вильягра на травме. Наша команда только строится. Мне пока что нравится та игра, которую пытается выстраивать Челестини. Максимальная скорость принятия решений и минимум касаний мяча. Элементарная формула, под которую нужны молодые и голодные исполнители с хорошими задатками. Надеюсь, подъедут еще 2-3 наших и столько же перспективных легов. И что все попадания будут точно в цель. При нынешней относительной бедности бюджета ЦСКА и отсутсвии еврокубков это самое оно. Ждем, надеемся и верим. Всем позитива, товарищи!

    03.08.2025

  • Sandy45

    Отличный матч, неплохое судейство, пенка была, армейцам не хватило глубины состава. Замены Зинки просто сильнее. Команда при Челюстях играет веселее и интереснее, чем при Николиче. Высокий прессинг, быстрые атаки, красивые розыгрыши- всё есть. Нужно только чутка игроков.

    03.08.2025

  • Иванова Кира

    Кони красавцы, привезли Семаку на болото морковку и сено. Пусть ест силос и дальше рулит))

    03.08.2025

  • avdevin

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо...

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Хватит ныть за судейство. Вспомните, что вы КОНИ. Вы не какие то там мясные, к которым Казарцевы даже во снах приходят. #БезСоплейИНытья

    03.08.2025

  • Джон....Сильвер

    Игра классная, не то, что в Самаре сегодня была. Но, пенальти этот очень даже спорный.

    03.08.2025

  • igorlvov

    Ну да! Задача поставлена! Хоть все пятнадцать команд отстрани, но Зенит сделай чемпионом! А то вдруг солнцеликий расстроится! :)))

    03.08.2025

  • Деметрио

    Не лезьте к нам со своими соплями по судейству. Пенальти глупый, но был

    03.08.2025

  • Горын

    Ну ты и тупорылый.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Ещё на Сане два очевидных пеналя Чистяков не назначил, а они ноют. Что случилось с конями? Как мясные стали.

    03.08.2025

  • Alexey Tarasov

    Можно много спорить было нарушение или нет:frowning2:?????Но арбитр получил повод-да и хрен на него:angry:Обидно, досадно:angry:-Главное наша молодёжь играет, и прогрессирует-и это Здорово:thumbsup::100::horse:

    03.08.2025

  • hovawart645

    Ну так Ебелей же! Подарки от РФС!

    03.08.2025

  • и я об этом же-образцово-показательно и очень красиво

    03.08.2025

  • Спринт

    В моём дворе таких слабых не было .. Тобе соплюньчик то не дано втямить .. даж не пыжси .. **

    03.08.2025

  • Аурангзеб

    Алерандро, Алерандро, ооо о о. Але Але ранндро, Алерандро о о о.

    03.08.2025

  • Гончар

    Ну если претензий нет,то желаю что бы кобыл в каждом матче так судили.Повеселимся,да и вас устраивает.

    03.08.2025

  • По мечу

    Крылья с Балтикой выдохнули, конкуренты сыграли в ничью..

    03.08.2025

  • Деметрио

    Я уже писал. Только по не полученной жк Педро. А ногу он подбил, повод был

    03.08.2025

  • Горын

    Алексей Борисыч без убогих знает, что делать.

    03.08.2025

  • hovawart645

    Этим газовым смуглянкам нужен тренер соответствующий, а не физрук "Уфы".

    03.08.2025

  • igorlvov

    Три тура - три липовых пенальти! Браво газпром! :))))))

    03.08.2025

  • Dimos.

    и результат и игра очень даже порадовали , честно думал отлетим в Питере. Людей тупо не хватает что бы требованиям нового коуча соответствовать. З.Ы; не понятно почему Лусиано у Семака не играет в старте , имхо , лучший и самый стабильный у них на сейчас

    03.08.2025

  • Леший

    А чего ж в первом тайме при равных составах играли хреново? Кукуян виноват? Я об этом спрашиваю.

    03.08.2025

  • Иван Л.

    Вот я прям сколько раз пересматривал этот пеналь и столько раз ржал. Блтть, каким же надо быть тварем, чтоб такое ставить! Я не конский, я не против Зенита. Просто по честному. Но по честному нельзя. Мразь

    03.08.2025

  • uktechservis

    ваши уже все сожрали

    03.08.2025

  • Олег Каноков

    Взаимно приветствую!Спасибо,всё же видно было.

    03.08.2025

  • TokTram_

    Зенит. 3 игры, 4 пропущенных мяча.

    03.08.2025

  • Игорь Сергеев

    А кстати, бомжары, что там с юбилеем? Уже перенесли на пять лет или ещё думаете?:blush:

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Поднагрузкаме

    03.08.2025

  • Аурангзеб

    Судьи - комментарий удалён.

    03.08.2025

  • Max Stch

    зорошая новость

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Нет игры. Виктора Михалыча пора возвращать, пока в доступности. А то в Спартак или Динамо уйдет

    03.08.2025

  • Спринт

    Футбол был весьма средненького уровня. Плюс только за желание выиграть. Но не более.

    03.08.2025

  • Горын

    Кисляк постоянно по ногам лупил, вот и получил. Удивлён, что только одна ЖК за грубость и две за хамство.

    03.08.2025

  • ёzhic8

    ЦСКА получается 1 а судьи с зенитом по 1/2 очка, ничья там

    03.08.2025

  • Max Stch

    Сил подняться с колен может и не быть

    03.08.2025

  • TomCat

    У Зенита отличный подбор игроков, а команды как-то не видно.

    03.08.2025

  • igorlvov

    Бедолаги судьи! :) Они матчи с Зенитом идут судить по ходу как на голгофу! :) Пенальти надо ставить! Надо! Но его же еще надо придумать! А вдруг повода недадут! И что делать!? Работу тереять? А как же голодные дети!? Их то кормить надо! :)))))) ДА УЖ

    03.08.2025

  • fedland

    так мы весь второй тайм играли лучше. и заметь в меньшенстве...

    03.08.2025

  • T REX

    Завали табло, г..ндон газпромовский! С игры забить не можете, привлекаете судей, чтоб вас вытащили! Все ваши титулы дерьмом пахнут!

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    На Матч ТВ при Викторе Михалыче Гончаренко народ пошёл. И это неудивительно...

    03.08.2025

  • Леший

    the gathering !, ну уж всяко лучше, чем мяч катать вокруг штрафной.

    03.08.2025

  • Сергей Васин

    Итог матча -Судья не дал опозориться газрому на своём поле.

    03.08.2025

  • Чернобог

    Семак позор Питерского футбола!!

    03.08.2025

  • Ment Ali

    согласен на 100% !!!

    03.08.2025

  • Деметрио

    Нойте на своих ветках. У нас претензий нет. Круг накосячил.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Андрей, вы агрессивны... Что то случилось? Как Спартак сыграл?

    03.08.2025

  • Кот-матрос

    Круг, Обляк, Акинфей... в каком дворе бегал, дед?

    03.08.2025

  • Андрей Беляк

    Спартак и был в ж... - в твоей, и по самые помидоры

    03.08.2025

  • Sergio 666

    Думаю Газпром приличная компания, все думали что и Ротенберга без комплексов человека, не уволят. Семак отличный мужик, но это не профессия. Шеф в замке ищет уже. С этим бюджетом играть в это говно - это не можно. Этой команде нужны эмоции от тренера в первую очередь и концепция футбола. Семак не может дать ничего в поза в прошлом и в этом сезоне.

    03.08.2025

  • справедливости ради скажу-пенальти всеже был. тут дело в другом-указал бы на точку если бы точно такой эпизод случился у ворот ЗЕНИТА? НЕ УВЕРЕН.

    03.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Алексей Борисыч! – переносите юбилей ещё на 4 года пока не закончится контракт у "сергеябогданыча" – за нас не волнуйтесь – мы подождём. Старые болелы "Сталинца-зенита".

    03.08.2025

  • Чернобог

    Спать иди, бездарь. Ты уже бредишь, бедняга :grin:

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Ваня Обляков в прямом эфире позвал Виктора Михайловича домой, в ЦСКА, вместо неубедительного (по выражение Ивана) Челестини

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Спасибо. На ветке какой-то белый шум.

    03.08.2025

  • Деметрио

    Мимо. Ему дали ЖК

    03.08.2025

  • the gathering !

    по судейству претензий нет?

    03.08.2025

  • Леший

    Играть нужно лучше, а не на Кукуяна валить. Когда Спартак за весь первый тайм в равных составах нанёс лишь 1 (один!!!) удар в створ, в этом не судья виноват.

    03.08.2025

  • hovawart645

    Он не лучший - он результативный! Даёт результат)

    03.08.2025

  • Mikhail

    С Вашим мнением не поспоришь. Приветствую Вас!

    03.08.2025

  • the gathering !

    супер тактика!

    03.08.2025

  • Гончар

    Ну что кобылы,нравится вам питерское судейство?А,то после СПАРТАКА вам нравилось,ну так жрите это гумно полными ложками.

    03.08.2025

  • китайский городовой

    Соболев в интервью сказал, что за три дня до игры знал, как будет бить пенальти. Чудесная подготовка к игре!!! Только с такой игрой придётся юбилей переносить ещё...

    03.08.2025

  • Max Stch

    Тут и Малком не поможет, шире надо мыслить

    03.08.2025

  • Деметрио

    Как не печально, но пенальти был, по неосторожности, но был. По судейству один вопрос только, когда Педро не дал ЖК за явный удар Облякову по ноге, хотя в похожем моменте во втором тайме дал Кисляку за такой же момент.

    03.08.2025

  • alex111

    Не ожидал ,что Зенит так сыграет. Вроде бы и мячом владеет ,имеет территориальное преимущество ,но моментов ,которые он создаёт как из рога изобилия сегодня не было. ЦСКА имел несколько очень хороших моментов ,жаль не использовал. Пенальти конечно , это несчастный случай в простейшей, безобидной ситуации взял и зацепил ногу. В целом игра понравилась .

    03.08.2025

  • PILAD ЦВБП

    Приз лучшему участнику матча-Чистякову. Но на гелик он не насудил.

    03.08.2025

  • SuperDennis

    Зенит стартовал в этом сезоне просто безобразно. Зенит и Акрон рядом - и это не удивительно! Нет игры у Зенита, игра бестолковая, игроки играют как умеют, а не как задумал тренер (это если у Семака вообще есть какие-то мысли, непонятно)...

    03.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Молодцы армейцы! Вот чем отличается команда (ЦСКА) от набора игроков (Динамо и Спартак). Команда играет всегда, даже когда ей очень тяжело и выцарапывает результат. А набор игроков вечно ... можно добавить кому что нравится))) Да, по пенальти. Но был же и нечего тут спорить. Хорошая игра!

    03.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Акинфеев почему без жёлтой карточки ? Так налетел на судью и пихал ему что то . За такое даже красную можно давать

    03.08.2025

  • the gathering !

    это как пИсать против ветра. у них все схвачено. коза ностра

    03.08.2025

  • TomCat

    Опять двадцать пять! Зенита не хватает на все 90 минут. Могло быть хуже.

    03.08.2025

  • Дмитрий

    Что там у тебя своровали дэбил бл.

    03.08.2025

  • fedland

    удивительно начался чемпионат. ни одна из команд не готова. вот что значит 1,5 месяца на отдых и подготовку после окончания предыдущего... у нас чемпионат проводят по системе лето-весна...

    03.08.2025

  • KlimA

    а счёт дело такое.. главное игра.. здесь очки потеряли, в другом месте вернётся..

    03.08.2025

  • andy1962

    Такой Зенит чемпионом вряд ли станет. Похоже, у Краснодара хорошие шансы сохранить титул. Команду здорово поддерживают в городе и давление она создает нешуточное. С аутсадерами свои очки будет брать исправно, чего я не сказал бы о Зените.

    03.08.2025

  • Millwall82

    Семака можно уволнять, я не знаю сколько там неустойка, но явно и не 500 млрд убытка Газпрома за прошлый год, как и строительство совершенно неокупаемых газопровродов. Мелочи думаю, для такой компании. P.S.: Маки хоть победный дубль сделали, учитесь как побеждать, кондомы бл.

    03.08.2025

  • Спринт

    ЦСКА, как играл по игровой схеик 4-4-2 при Николиче, так же играет и при Селестини.

    03.08.2025

  • NF

    ЦСКА это весной узнает...

    03.08.2025

  • Олег Каноков

    Нет.Пенка была.

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Я уколов не боюсь, Если надо уколюсь... Как дела? Что то случилось?

    03.08.2025

  • Инженер по охране труда

    Ну что сказать, братья армейские болельщики...Результат игры в целом справедлив, в концовке выиграть могли и те и другие...Игра, несмотря на огрехи, в целом смотрелась и держала в напряжении болельщиков до последних секунд...Единственно, есть вопросы к судье...Нет не по пенальти, тут с формальной точки зрения нарушение было...А вот трактовка мелких фолов вызывает вопросы: в одних эпизодах фиксирует нарушение, а в другом таком же моменте нарушение не фиксирует, чем в итоге завел игроков...Надо профессиональнее судить такие матчи! Мелочей здесь не бывает!

    03.08.2025

  • Леший

    Вешал практически исключительно Вега. И правильно делал. Когда посмотрел на новичка в первых двух матчах, не понимал, зачем его взяли. Ведь он намного уступает Дугласу Сантосу. А теперь, оказывается, его навесы создают остроту в штрафной. Сантос предпочитает во многих случаях пасовать назад, в центральную зону, после чего начинается привычная и бессмысленная перепасовка.

    03.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Посмотрел эпизод с пенальти. Нарушение очевидное, удар по ноге, притом опорной в первой фазе и еще чуть Круг продлил движение, что сделало нарушение совсем явным. В игре с их повторов было непонятно что там. Считал, что только чуть задел.

    03.08.2025

  • hovawart645

    Чистяков нас с газовыми судил в Черкизово, поэтому я знал, чего ждать.

    03.08.2025

  • TokTram_

    Повод - дали. Надо было раньше второй забивать...

    03.08.2025

  • Чернобог

    Зенит позор российского футбола! Это истина, такую базу должен ведать каждый!

    03.08.2025

  • narkomsm

    ДЕВИЗ РФС и СК: ЗАСУДИМ ВСЕХ!!! Ну почти и кроме...

    03.08.2025

  • NF

    Месси и Роналду скоро на "пенсию", их брать бессмысленно)...

    03.08.2025

  • Leonard Leonard

    А если хоть капля ума осталась, отпраздновать в этом году, продать негров и начать сначала.

    03.08.2025

  • Кот-матрос

    Супер комбинация, для учебников.

    03.08.2025

  • Монах Тук

    это какой дурак на столь очевидную вещь ставки принимает?

    03.08.2025

  • the gathering !

    шеф все пропало, клиент уезжает, гипс снимают

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Виктор Михалыч на трибунах и готов возглавить армейцев вместе неубедительного Челестини

    03.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    глупый упрямый серый не способный трениришко и сброд из бразилии ---пожалйста не позорьте клуб --играйте хоть на другой планете --только не здесь..это не игра это просто отбывания на поле наказания

    03.08.2025

  • Иванова Кира

    Ковыляй мимо маразматик, соперник Борзова))

    03.08.2025

  • T REX

    Да, победу у нас своровали сегодня.

    03.08.2025

  • narkomsm

    То ли ещё будет с ЛОКО и Быками!

    03.08.2025

  • bvp

    Банда Челюстини едва не загрызла Зенит, спасли дружинники Мешков с Чистяковым.

    03.08.2025

  • KlimA

    Играли от себя.. это главное..команда есть и будет.. игроков надо штуки 3-4.. замены в конце уже были не по позициям банально..

    03.08.2025

  • Красноперка

    Судья украл победу у коней, Позор

    03.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Благодаря "реально объективному" судейству, бамжарам удалось отскочить. Позорище!!!

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Украли победу судьи?

    03.08.2025

  • igost

    ЦСКА в этом сезоне выиграл у Краснодара, Локомотива и сыграл на выезде вничью с Зенитом. При этом поменяв тренера, схему игры и почти пол-состава. А так можно было? Мне, кстати, очень нравится эта схема с проворными малышами в полузащите.

    03.08.2025

  • AнaлoГoвнет

    Юбилей уже переносим, или подождем?

    03.08.2025

  • Бен Ричардс

    Роспозорлига. Судейка весь второй тайм напряженно выискивал моментик, чтобы был хоть малейший повод дать бразгазу пробить пенальти. У ПРФ три пенальти в трех матчах (причем в каждом) и только одна победа при лигочемпионском бюджете. Слабовато для празднования второй годовщины столетия заводского кружка любителей футбола. Надо немедленно вносить изменения в правила, чтобы они били не меньше двух пенальти в каждом матче.

    03.08.2025

  • ну я

    Сложно играть против 14 человек. Судья - козлина продажная

    03.08.2025

  • narkomsm

    Главное чтоб ты уколы не пропускал

    03.08.2025

  • SuperDennis

    Ожидал какого-то праздника от футбола, матча на высоких скоростях, каких-то комбинаций красивых, кучи голов. Всё мимо. Разочарование от класса игры, глаз не радовался.

    03.08.2025

  • Sasha Sasha

    При первой же возможности нам дали пенальти

    03.08.2025

  • TokTram_

    Такой контакт даже в центре поля не свистят... Но судье, да, нужен был повод...

    03.08.2025

  • Max Stch

    Два обладателя кубка УЕФА разошлись миром

    03.08.2025

  • fedland

    а в самаре кукуян. оба адепты бомжей...

    03.08.2025

  • Спринт

    Достоянским и армейцам тока вони гемафродитного смердючка в бабских панталонах и не хватает ..

    03.08.2025

  • Чернобог

    Этот дешёвый мудотряс совсем берега попутал

    03.08.2025

  • Leonard Leonard

    То, что в матчах Зенита будут так судить ожидалось, так они ещё конкурентов на чемпионство прибивают. Но всё это не поможет. Придётся на 2027 переносить.

    03.08.2025

  • всю голевую комбинацию ЦСКА можно в учебники вносить

    03.08.2025

  • Телевизор посмотрел

    Коняги респект и уважуха! Но надо было побеждать!

    03.08.2025

  • Кот-матрос

    Насколько красив был гол армейцев, и настолько отвратителен эпизод с пенальти! Мастерюги умеют кататься по полю, как насмерть подстрелянные. ------------- Ладно, братских с достойным результатом.

    03.08.2025

  • SpartakSirius

    ЦСКА молодцы , хорошо сыграли . Судейка был явно простимулирован . Очередное столетие превращается в 99-тилетие . ЦСКА проверьте на детекторе лжи Кругового . Выходя один на один он отдаёт пасс в никуда и в штрафной не было надобности фолить . Круговой засланный казачок .

    03.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Не ссорьтесь, парни. Футбол должен объединять. Ну и что ,что судья откровенно подсуживал ЦСКА... Это же не повод ругаться. Главное, чтобы Спартак был в ж...

    03.08.2025

  • alur66

    Чистяков просто ждал этого детского касания-просто свинство дикое судьи творят. Зенитиграл как импотенты-но судьи как всегда-вытянули.

    03.08.2025

  • oleg ves

    Лучший игрок матча - судья Чистяков

    03.08.2025

  • Max Stch

    Нечего не понятно, но игра расставила все по своим местам

    03.08.2025

  • Апостол Валерон

    Да, болельщики ЦСКА - убедились, как газпромушка ворует победы?! Украли у ЦСКА сегодня победу однозначно, пенальти левый, и никаких ВАР, ничего не надо! Судьишко на несколько лямов побогател.

    03.08.2025

  • TomCat

    Ничья более-менее законоиерна. ЦСКА большую часть времени играл лучше. В концовке Зенит прибавил.

    03.08.2025

  • Alexey Tarasov

    Немного не повезло:pensive:дали повод и тут же получили-пенальти:rage:Но игра ЦСКА понравилась-Молодцы:thumbsup:Алеррандро с дебютным мячом:thumbsup:Скачем дальше:horse:

    03.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    питерцы --уберите крота под названием семак --пока не поздно --не дайте клубу опозорится

    03.08.2025

  • Чернобог

    Центральному Спортивному Клубу Армии - СЛАВА!!

    03.08.2025

  • и всетаки-ничья! врядли такой результат удовлетворит хозяев. ах,армейцы,а ведь вполне могли огорчить питерских в самой концовке,но не срослось...

    03.08.2025

  • GeoMaS

    Достойная граммотная игра армейцев

    03.08.2025

  • narkomsm

    "Золотой" Зенит! 3 игры=3 пендаля. Из них один левый, а второй левейший!

    03.08.2025

  • edmundobaldivieso

    Зенит не Торпедо. Не докажите!

    03.08.2025

  • fedland

    понимаю негодование армейцев. нам сегодня в Самаре влупили такой же левый пенальти. судьи главные действубщие лица ЧР. при этом их компетенция и уровень осталяют желать лучшего. по игре ничья справедлива. но если только без пеналя...

    03.08.2025

  • Чернобог

    Переносите юбилей на следующий год, пока не поздно :grin:

    03.08.2025

  • футбол это спорт

    Чемпионат быстро набирает силу, команды входят во вкус. Честно говоря, Круговой дал повод для пенальти. Но Мантуан мог и не падать, он устоял, но подумал-подумал – и рухнул. А воздействие на него на судейском языке называется недостаточным. ЦСКА молодцы, а Зенит пока не тот.

    03.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Всё по делу.....ничья заслуженная, но никого не устроила....

    03.08.2025

  • sargon

    А теперь на матч тв. Отказывать позорников будут )) бариоссу можно все. Срывай атаки. Сноси. Жк нет. Новичек зенита нулевой пока

    03.08.2025

  • Иванова Кира

    РФС, даёшь к 101-летию 101 пенальти в воротв соперников Зенита по 3-4 в каждом матче! А то так и будут бакланы клевать свой помёт, а Нева, Мойка и Охта выходить из берегов от слёз питерских сектантов))

    03.08.2025

  • Спринт

    Счет справедлов. Но самый слабый защитник в ЦСКА Круг еще хуже, как хав. Что на поляне делал недоучка Обляк? Лучшим, в кои веки, был Акинфий, и это не есть хорошо для игры ЦСКА.

    03.08.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Не удержали победу, но и не проиграли. Похоже и без "ромба Николича" обходимся.

    03.08.2025

  • Ботокс007

    Хочется обратиться к господину Миллеру. Зачем вы покупаете игроков сборной Бразилии? К чему меньжеваться и принимать такие паллиативные решения? Купите уже сразу Месси и Роналду! Бабла навалом. Идите до конца, не дергайтесь, как червяк на абрикосе! Вамос!!!

    03.08.2025

  • Alexey Zakharov

    Настоящая команда упустила победу над сборищем дорогих игроков

    03.08.2025

  • TokTram_

    Соболь, пусть и "дельфинил" снова много и артистично, был гораздо полезнее замененённого Кассьеры

    03.08.2025

  • Чернобог

    В очередной год столетия, газовых господ поджидает очередное фиаско?

    03.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    Семак вали быдло с клуба --неспособное глупое животное ---...миллер тебе красная карточка ---убери крысу

    03.08.2025

  • Vitalik Klimov

    видимо не все, раз Игорь так спорил...

    03.08.2025

  • Олег Каноков

    Не самый плохой результат для нас.Думаю,и для Зенита-тоже.Игра понравилась,а больше и нечего добавить.

    03.08.2025

  • edmundobaldivieso

    Очень понравились. Молодцы.

    03.08.2025

  • Конрад Михельсон

    Не обязательный пенальти Кругового принес Зениту ничью. Пенальти был, глупый. Нельзя победить ЦСКА на классе, нужны скорости, азарт....убирайте Жерсона...

    03.08.2025

  • narkomsm

    На другой ветке в перерыве поставил содержимое морозилки, что бомжам во 2 поставят пеналь. Добро осталось при мне

    03.08.2025

  • Angeldust

    Цирк и срам. Не трогайте игроков Зенита в своей штрафной! Падают как подкошенные - только Соболеву дешевую стату набьете за счте левых пеналей. Зенитовцы настолько обнаглели, что даже не учатся красиво падать. Этому актеру не Оскар, а Золотую Малину давать надо

    03.08.2025

  • edmundobaldivieso

    12 юбиляров с трудом спасли очко.

    03.08.2025

  • Leonard Leonard

    Все уже поняли

    03.08.2025

  • Чернобог

    Сегодня не стыдно за родной ЦСКА. Молодцы!

    03.08.2025

  • Павел Леонидович

    бомжи позорище

    03.08.2025

  • ПитерБургер

    К Сереге вопросы копятся, ответов не видно...

    03.08.2025

  • Правдобур

    Наши парни Герои!! А судья тридварас!!!

    03.08.2025

  • hovawart645

    Но от Москвы до британских морей Газовая гидра всех сильней! Семак ничто - Чистяков - всё!)

    03.08.2025

  • Павел Леонидович

    конечно надо было 2 еще забивать - моменты были... но давать такие пенальти... это уже дажене позор! Это клиника!

    03.08.2025

  • ну я

    Убогое судейство...

    03.08.2025

  • igorlvov

    Да уж! Реально смешно! Даже и сказать то нечего! :))) Единственное! .......Да сегодня мой клуб играл ПОЗОРНО! Но настоящим ПОЗОРОМ Российского футбола всё же является клуб Зенит! :)))))

    03.08.2025

  • Андрей

    согласен

    03.08.2025

  • Vitalik Klimov

    Надо понять всем остальным клубам, бомжам за каждое касание будут ставить пенальти...

    03.08.2025

  • Чернобог

    Мерзкой газовой гидре отрублена очередная голова. Поздравляю Армейцы!

    03.08.2025

  • igor1972

    Жаль, очень жаль, что ЦСКА не хлопнул питерских пижонов... Пенальти не комментирую, здесь сейчас многие это сделают

    03.08.2025

  • the gathering !

    Зенит при таком хорошем подборе игроков с 65 минуты вешал на Соболева Как всегда стреляют из пушки по воробьям

    03.08.2025

  • Сергей Кузнецов

    Зенит ужасен. Мысли ноль...

    03.08.2025

  • Jean4

    Судя по счету Цска доказал, что с газовой гидрой можно бороться даже в ее логове. Матч не смотрел, Спартак в очередной раз расстроил. Даже смотреть ничего не хочется.

    03.08.2025

  • Деметрио

    Второй матч подряд с учётом кубка сами себе привозим пенальти! Ничья хороший конечно результат в гостях, но хотелось большего! Игорь Владимирович как всегда на высоте!

    03.08.2025

  • 4rfv5tgb

    Порадовала уверенная СВОЯ игра ЦСКА. Никто из игроков не выпадал. Армейцы - молодцы!

    03.08.2025

  • Lars Berger

    ЦСКА - достойно. "Зенит" - без комментариев. Судьи - без комментариев. Всё вместе дало результат 1:1.

    03.08.2025

  • КирпичИнвест

    Или пиво было не то, или игра Но что-то было не тем

    03.08.2025

  • Vitamin007

    Судья- Кретин! Опять бомжам пеналь подарили! Убожество!

    03.08.2025

  • TokTram_

    Горько очень за украденные судьёй два очка. ((( Отчасти, сами виноваты. Зачем Круг пасовал при выходе один в один... Сам бы всё решил.

    03.08.2025

  • 55555....

    Голубой микст...

    03.08.2025

  • sergsteed

    чистяков был заряжен

    03.08.2025

  • Ж и в о й

    Браво, армейцы! Молодцы, парни! Выстояли, выдюжили!

    03.08.2025

  • КС

    Интересная игра, посмотрел с удовольствием! Я считаю, что и Зенит и Армейцы думают что потеряли два очка.

    03.08.2025

  • baruv

    Как то неубедительно играл Зенит, не лучший матч Мостового. Поэтому такой же неубедительный пенальти пришелся кстати. Ну а дальше лучшая защита с вратарем решили свои задачи. Сегодня Питер без туч и грозой в отделе кадров Зенита пока не пахнет...

    03.08.2025

  • GeoMaS

    "Правило бывших" наоборот: вместо гола бывшему клубу Круговой "замутил" для него пенальти.

    03.08.2025

  • rustov

    Мы любим ЦСКА!

    03.08.2025

  • Антон Саныч

    Противно совсем на нашу игру смотреть.

    03.08.2025

  • NF

    Матч похож, по содержанию, на игру "Спартака" и "Акрона". Как "Акрон" должен был побеждать, так и ЦСКА мог преуспеть, если бы реализовал своё. Хотя здесь игра была более ничейная, но в конце игры ЦСКА явно сдал, "Зенит" наиграл на ничью. Акинфеев, фактически, спасал ничью для ЦСКА. Что касается пенальти, назначить могли, тычок в щиколотку там был, всё остальное - эмоции от нелюбви к "Зениту". Уже глупо было армейцам получать карты в конце матча. Но матч, в целом, неплохой, результат больше в пользу ЦСКА. А у "Зенита" - проблемы, если кондиции в течение осени лучше не станут. P.S. Подозревал, что из-за Соболева у ЦСКА будут проблемы. Кстати, армейцы сами уже согласились, что пенальти был...

    03.08.2025

  • fan_89

    Семак, убирайся! На твоё убожество смотреть невозможно! P.S.Спасибо Круговому, что он такой тупой.

    03.08.2025

  • krinf15

    Огненный матч, боевая ничья! Конифеев, как всегда, выдал на гора качественный матч!

    03.08.2025

  • СереХа

    всё куплено

    03.08.2025

    • «Зенит» — ЦСКА: Круговой ударил Мантуана по ноге — пенальти назначен правильно

    «Зенит» — ЦСКА: видео голов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости