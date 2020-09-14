? Андрей Мостовой оказался первым на отскоке после сейва вратаря и открыл счёт в матче.



? #ЗенитАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/rHbq2NFZwX