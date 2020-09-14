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«Зенит» — «Арсенал»: все голы матча

19:37
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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В матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» принимает «Арсенал». Счет открыл Андрей Мостовой, первым успевший на отскок.

В середине первого тайма Артем Дзюба удвоил премиущество петербуржцев, прервав четырехматчевую безголевую серию.

Во втором тайме Юрий Ковалев сократил отставание, забив дебютный мяч в РПЛ.


Зенит — Арсенал Т

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