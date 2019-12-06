Зелимхан Бакаев: «Разговоры о лидерстве не давят. Наоборот, заставляют не останавливаться»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, что на него не давят разговоры о лидерстве. В текущем сезоне игрок провел 23 матча в составе красно-белых, забил 8 голов и отдал 8 передач.

— Разговоры о лидерстве не давят. Наоборот, заставляют не останавливаться. Чтобы завтра никто не сказал: «Мы в нем ошибались, на самом деле он игрок высокого уровня, — сказал Бакаев в интервью пресс-службе клуба.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей