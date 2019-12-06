Зелимхан Бакаев: «Разговоры о лидерстве не давят. Наоборот, заставляют не останавливаться»
21:37
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, что на него не давят разговоры о лидерстве. В текущем сезоне игрок провел 23 матча в составе красно-белых, забил 8 голов и отдал 8 передач.
— Разговоры о лидерстве не давят. Наоборот, заставляют не останавливаться. Чтобы завтра никто не сказал: «Мы в нем ошибались, на самом деле он игрок высокого уровня, — сказал Бакаев в интервью пресс-службе клуба.
? Зелимхан Бакаев дал большое интервью нашей пресс-службе!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 декабря 2019 г.
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