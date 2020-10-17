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Зе Луиш: «Здорово, что я смог выйти на поле и помочь «Локомотиву»

21:39
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Форвард «Локомотива» Зе Луиш подвел итоги дебюта за клуб в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

— Чувствую себя хорошо, — приводит слова Зе Луиша официальный сайт клуба. — Это то, для чего я здесь — чтобы помогать команде. Здорово, что я смог выйти на поле и помочь «Локомотиву». Для меня важно, что мы выиграли. Это самое главное.

— Ты хотел забить сам или сразу решил отдать пас?

— Конечно, я хотел развернуться и пробить, но когда увидел партнера по команде, то отдал ему пас. Для нас было важно победить. Это самое главное.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22943

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