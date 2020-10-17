Зе Луиш: «Здорово, что я смог выйти на поле и помочь «Локомотиву»
Форвард «Локомотива» Зе Луиш подвел итоги дебюта за клуб в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).
— Чувствую себя хорошо, — приводит слова Зе Луиша официальный сайт клуба. — Это то, для чего я здесь — чтобы помогать команде. Здорово, что я смог выйти на поле и помочь «Локомотиву». Для меня важно, что мы выиграли. Это самое главное.
— Ты хотел забить сам или сразу решил отдать пас?
— Конечно, я хотел развернуться и пробить, но когда увидел партнера по команде, то отдал ему пас. Для нас было важно победить. Это самое главное.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация: