Джанашия — о Баринове: «ЦСКА — не его команда»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника Дмитрия Баринова после перехода в ЦСКА.

«Команда Баринова — «Локомотив». У многих футболистов случилось так, что они уходят из команды и потом теряются. Также и с Бариновым. ЦСКА — не его команда. Не знаю, почему он ушел, но это большая потеря. Видно, что пока у него не идет, а в «Локомотиве» он выглядел великолепно», — сказал Джанашия «СЭ».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

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