Смолов: «Талалаев точно заслуживает тренировать топ-клуб РПЛ»

Бывший форвард сборной России Федор Смолов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Поведение Талалаева — это не звездная болезнь, — сказал Смолов «СЭ». — Я Андрея Викторовича знаю с моих 15 лет — он был моим первым тренером в юношеской сборной России. Он прошел очень долгий путь. Все связаное с успехами «Балтики» — это личная заслуга Талалаева и его каждодневной работы. Он фанат своего дела, ему большой респект. Такие эпатажные истории, как с ЦСКА, с Андреем Викторовичем иногда случаются. Он не оставляет никого к себе равнодушным. Я могу понять Андрея Викторовича, потому что даже в той ситуации он пытался помочь своей команде победить. Игрока ЦСКА я могу понять в меньшей степени».

Также бывший форвард сборной России ответил на вопрос, готов ли Талалаев возглавить топ-клуб РПЛ.

«Он тренирует уже условные 30 лет — это достаточно большая карьера, где Андрей Викторович привык справляться с давлением. Тренировать большой клуб — это с одной стороны еще больше давления из-за армии болельщиков, но с другой стороны у тебя есть состав, действительно, классных игроков-исполнителей, с которыми можно реализовывать свои идеи. Своими успехами он точно заслуживает тренировать уже большую команду. Я ему этого точно желаю. Это было бы интересно посмотреть. Но сложно сказать, насколько это будет успешно», — добавил Смолов «СЭ».

14 марта во время матча главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть его в игру. Хавбек армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего между командами завязалась потасовка.

20 марта Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ.

Балтика после 22-х матчей имеет в своем активе 42 очка и располагается на 5-й строчке.

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