Смолов: «Талалаев точно заслуживает тренировать топ-клуб РПЛ»
Бывший форвард сборной России Федор Смолов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«Поведение Талалаева — это не звездная болезнь, — сказал Смолов «СЭ». — Я Андрея Викторовича знаю с моих 15 лет — он был моим первым тренером в юношеской сборной России. Он прошел очень долгий путь. Все связаное с успехами «Балтики» — это личная заслуга Талалаева и его каждодневной работы. Он фанат своего дела, ему большой респект. Такие эпатажные истории, как с ЦСКА, с Андреем Викторовичем иногда случаются. Он не оставляет никого к себе равнодушным. Я могу понять Андрея Викторовича, потому что даже в той ситуации он пытался помочь своей команде победить. Игрока ЦСКА я могу понять в меньшей степени».
Также бывший форвард сборной России ответил на вопрос, готов ли Талалаев возглавить топ-клуб РПЛ.
«Он тренирует уже условные 30 лет — это достаточно большая карьера, где Андрей Викторович привык справляться с давлением. Тренировать большой клуб — это с одной стороны еще больше давления из-за армии болельщиков, но с другой стороны у тебя есть состав, действительно, классных игроков-исполнителей, с которыми можно реализовывать свои идеи. Своими успехами он точно заслуживает тренировать уже большую команду. Я ему этого точно желаю. Это было бы интересно посмотреть. Но сложно сказать, насколько это будет успешно», — добавил Смолов «СЭ».
14 марта во время матча главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть его в игру. Хавбек армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего между командами завязалась потасовка.
20 марта Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ.
Балтика после 22-х матчей имеет в своем активе 42 очка и располагается на 5-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1