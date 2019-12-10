Заявление «Фратрии» после проведения акции фанатов на матчах РПЛ

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало на своем официальном сайте заявление по поводу фанатской акции в матчах 19-го тура чемпионата России.

Во время игр прошедшего тура РПЛ болельщики команд в рамках акции протеста против задержаний фанатов «Спартака» в прошлые выходные в Санкт-Петербурге покинули трибуны стадионов.

«В минувшие выходные на стадионах России прогремела акция фанатской солидарности, какой еще никогда не было в истории отечественного фанатизма, – написано на официальном сайте "Фратрии". – В Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Краснодаре и Сочи болельщики клубов РПЛ массово уходили с трибун по ходу первого тайма. Десятки тысяч людей не остались досматривать игры, на которые они купили билеты и на которые они ехали тысячи километров от дома.

Болельщики уходили с фанатских секторов, центральных трибун и даже VIP-зон. Не остались в стороне болельщики из Сербии, Польши, Болгарии, Греции и Дании, вывесив баннеры со словами поддержки.

Мы хотим поблагодарить всех неравнодушных, кто проявил солидарность и присоединился к акции «Фанат - не преступник».

Поводом этой акции послужила необоснованная жестокость и излишнее усердие блюстителей правопорядка Санкт-Петербурга во время визита московского «Спартака» в город на Неве. Тогда были задержаны около сотни болельщиков красно-белых без какой-либо вразумительной причины. Задерживали якобы за мат в общественном месте и отправляли в камеры. Кого на сутки, кого и того больше. Но это только повод...

Причины, заставившие совместно реагировать и сообща выступать болельщиков «Спартака» и ЦСКА, «Динамо» и «Зенита», «Локомотива», «Арсенала», «Уфы», «Рубина», «Крыльев Советов», «Ростова», «Краснодара», «Урала» и других клубов, гораздо серьезнее».

Болельщики «Спартака» массово уходят со стадиона

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