Заявка на использование ВАР в стыковых матчах будет подана 26 мая

Российский футбольный союз (РФС) 26 мая направит запрос в Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) на использование системы видеоассистента рефери (ВАР) в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20. Об этом сообщил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

- Заявка будет подана тогда, когда определятся участники стыковых матчей - 25 мая в ФНЛ, 26-го - в РПЛ. В тот же день будет подана заявка, - цитирует ТАСС Калошина.

Стыковые матчи между командами премьер-лиги и первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) состоятся 30 мая и 2 июня.

От РПЛ в них выступят "Крылья Советов" и "Уфа", занимающие перед заключительным туром 13-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно. Какие команды представят в "стыках" второй по силе дивизион российского футбола, еще не определено. Третье место гарантировала себе томская "Томь", на вторую путевку в стыковые матчи претендуют "Нижний Новгород", "Чертаново", "СКА-Хабаровск" и "Шинник".