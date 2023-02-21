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Сегодня, 15:56

Заварзин заявил, что Малком и Клаудиньо точно усилят сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал новость о том, что в ближайшее время бразильцы «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российские паспорта.

«Малком и Клаудиньо точно усилят сборную России. То, что они получат российское гражданство, никак не будет связано со спортом. В следующие семь лет они с футболом закончат, а в ближайшие пять лет сборную России не допустят до международных турниров. У бразильцев другие приоритеты после получения паспорта РФ. Через футбол Малком и Клаудиньо выстраивают свою жизнь в России, правильно делают. Безусловно, они усилят нашу национальную команду. Если Карпин посчитает, что они ему нужны, значит, возьмет их в сборную», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-malkom-i-klaudin-o-tochno-usilyat-sbornuyu-rossii/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
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5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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