Заурбек Плиев: «Резиденция Кадырова запомнилась размерами, а еще там были редкие породы животных — лев или тигр»

Защитник «Родины» Заурбек Плиев ответил на вопрос, какие подарки дарили игрокам в грозненском «Ахмате».

«Когда я играл в «Ахмате», особо дорогих подарков не делали. Я только пару раз видел, как Рамзан Ахматович [Кадыров] дарил подарки. Например, Аблаю Мбенгу подарил машину сразу после его дубля «Спартаку». Своим воспитанникам Уциеву и Митришеву дарил «Мерседесы». В целом, Кадыров нас не обделял, всегда все было», — приводит Metaratings.ru слова Плиева.

Также он рассказал о посещении резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Он постоянно проводил банкеты, а однажды пригласил к себе в резиденцию. Как раз после того сезона с пятым местом в чемпионате. Резиденция запомнилась своими размерами, а еще там были очень редкие породы животных — лев или тигр. Таких на весь мир тогда было всего три штуки, один из них жил в его резиденции. Также бросился в глаза большой автопарк. Очень большое количество автомобилей, по-моему, были и спорткары», — добавил защитник.

Плиев выступал за «Ахмат» с 2016 по 2019 год. Всего за грозненскую команду он провел 54 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.