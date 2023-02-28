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Заурбек Плиев: «Резиденция Кадырова запомнилась размерами, а еще там были редкие породы животных — лев или тигр»

Алина Савинова
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Защитник «Родины» Заурбек Плиев ответил на вопрос, какие подарки дарили игрокам в грозненском «Ахмате».

«Когда я играл в «Ахмате», особо дорогих подарков не делали. Я только пару раз видел, как Рамзан Ахматович [Кадыров] дарил подарки. Например, Аблаю Мбенгу подарил машину сразу после его дубля «Спартаку». Своим воспитанникам Уциеву и Митришеву дарил «Мерседесы». В целом, Кадыров нас не обделял, всегда все было», — приводит Metaratings.ru слова Плиева.

Также он рассказал о посещении резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Он постоянно проводил банкеты, а однажды пригласил к себе в резиденцию. Как раз после того сезона с пятым местом в чемпионате. Резиденция запомнилась своими размерами, а еще там были очень редкие породы животных — лев или тигр. Таких на весь мир тогда было всего три штуки, один из них жил в его резиденции. Также бросился в глаза большой автопарк. Очень большое количество автомобилей, по-моему, были и спорткары», — добавил защитник.

Плиев выступал за «Ахмат» с 2016 по 2019 год. Всего за грозненскую команду он провел 54 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/pliev-u-kadyrova-byl-lev-ili-tigr-chei-porody-v-mire-ostalos-vsego-tri-shtuki-231533/
Заурбек Плиев
ФК Ахмат
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1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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