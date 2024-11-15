Защитника «Оренбурга» Прохина дисквалифицировали на два матча за оскорбления судьи

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Оренбурга» Данила Прохин дисквалифицирован на два матча за нецензурную брань в адрес арбитра после матча 15-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«Рассмотрели поведение Прохина — оскорбительное поведение, а именно нецензурную брань в адрес судей, он принял участие по видео-конференц-связи, принес извинения, сказал, что лично позвонил судейской бригаде. КДК РФС дисквалифицировал Прохина на два матча РПЛ», — цитирует Григорьянца ТАСС.

В нынешнем сезоне 23-летний Прохин провел 13 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

«Оренбург» с 8 очками располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. 23 ноября команда дома сыграет против «Зенита», а 30-го числа отправится в гости к «Акрону».