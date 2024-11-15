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Защитника «Оренбурга» Прохина дисквалифицировали на два матча за оскорбления судьи

Алина Савинова
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Оренбурга» Данила Прохин дисквалифицирован на два матча за нецензурную брань в адрес арбитра после матча 15-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«Рассмотрели поведение Прохина — оскорбительное поведение, а именно нецензурную брань в адрес судей, он принял участие по видео-конференц-связи, принес извинения, сказал, что лично позвонил судейской бригаде. КДК РФС дисквалифицировал Прохина на два матча РПЛ», — цитирует Григорьянца ТАСС.

В нынешнем сезоне 23-летний Прохин провел 13 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

«Оренбург» с 8 очками располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. 23 ноября команда дома сыграет против «Зенита», а 30-го числа отправится в гости к «Акрону».

Источник: ТАСС
Данила Прохин
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Артур Григорьянц
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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