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Сегодня, 17:05

Пименов — о низкой результативности Тюкавина: «Костя делает очень большой объем черновой работы»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов объяснил низкую результативность форварда бело-голубых Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

«Играя единственного нападающего, всегда очень тяжело забивать много мячей. Конечно, бывали сезоны, когда и Костя забивал много. Но сейчас с партнерами больше взаимодействуют Бителло, Карраскаль и Чавес. А Тюкавин, помимо своих прямых обязанностей, хорошо забирает на себя игроков соперника и отвлекает защитников. Порой на этот аспект игры он тратит больше энергии, развязывая тем самым руки полузащитникам «Динамо». Костя делает очень большой объем черновой работы, который, к сожалению, обычные болельщики могут и не видеть», — цитирует Пименова Legalbet.

В этом сезоне 22-летний Тюкавин провел 17 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забив пять голов и отдав две результативные передачи.

Источник: Legalbet
Константин Тюкавин
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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