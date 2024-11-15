Павлюченко — о словах про Дзюбу: «Он прекрасно понимает, что это шутка. У нас хорошие отношения»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» объяснил слова в адрес игрока «Акрона» Артема Дзюбы.

Ранее Павлюченко в видео журналиста Тимура Журавеля назвал Дзюбу псом вонючим.

«У нас с Артемом дружеские, хорошие, теплые отношения всегда были и будут. Он прекрасно понимает, что это шутка, мы всегда так шутили друг над другом. Он меня поймет. Дзюба, увидев видео, сразу поймет, что это все любя. Мы хорошо дружим, он на меня никогда не будет обижаться. Пусть люди спят спокойно, это наши дружеские отношения», — сказал Павлюченко «СЭ».

В ноябре Дзюба в интервью matchtv.ru сравнил уровень, на котором выступал экс-футболист и комментатор Константин Генич с «первенством водокачки». В ответ Генич назвал Дзюбу футбольной псиной.