Павлюченко — о словах про Дзюбу: «Он прекрасно понимает, что это шутка. У нас хорошие отношения»
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» объяснил слова в адрес игрока «Акрона» Артема Дзюбы.
Ранее Павлюченко в видео журналиста Тимура Журавеля назвал Дзюбу псом вонючим.
«У нас с Артемом дружеские, хорошие, теплые отношения всегда были и будут. Он прекрасно понимает, что это шутка, мы всегда так шутили друг над другом. Он меня поймет. Дзюба, увидев видео, сразу поймет, что это все любя. Мы хорошо дружим, он на меня никогда не будет обижаться. Пусть люди спят спокойно, это наши дружеские отношения», — сказал Павлюченко «СЭ».
В ноябре Дзюба в интервью matchtv.ru сравнил уровень, на котором выступал экс-футболист и комментатор Константин Генич с «первенством водокачки». В ответ Генич назвал Дзюбу футбольной псиной.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
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2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
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5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
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6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
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8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
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9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
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10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
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11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
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12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
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13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
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Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
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Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
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|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Бителло
Динамо
|6
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3