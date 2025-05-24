Горшков: «Нужно принять это поражение достойно, поэтому поздравляем «Краснодар»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков прокомментировал чемпионство «Краснодара» в сезоне РПЛ-2024/25.

— Какие эмоции сейчас? Когда узнали, что «Краснодар» выиграл?

— Лично я узнал под конец матча. Эмоций нет, всем обидно. Нужно принять это поражение достойно, поэтому поздравляем «Краснодар».

— Это «Зенит» упустил чемпионство или «Краснодар» просто стал сильнее?

— Честно, не могу сказать. Но до этого ни одна команда за семь лет, занявшая второе место, не набирала даже 60 очков. В этом году две команды перешли эту планку, поэтому достойные соперники. Чуть больше повезло «Краснодару».

— Может быть, это проклятие вековых юбилеев?

— Нет, в это не верю.

«Краснодар» набрал 67 очков после 30 туров РПЛ и стал чемпионом России. «Зенит» (66 очков) занял второе место.